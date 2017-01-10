Dünya Bankası yetkilileri bugün Cenevre'de
Cenevre’deki Kıbrıs zirvesine katkıda bulunmak amacıyla Dünya Bankası yetkililerinin bugün Cenevre’ye gelmesi bekleniyor.
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Cenevre’deki Kıbrıs zirvesine katkıda bulunmak amacıyla Dünya Bankası yetkililerinin bugün Cenevre’ye gelmesi bekleniyor.
Cenevre’ye gelecek Dünya Bankası yetkilileri, ilk günkü müzakerelerde ele alınan mülkiyetin finansmanı konusunda uzman olan kişiler.
Liderler dünkü görüşmede, mülkiyet çalışma gruplarına, IMF ve Dünya Bankası temsilcileriyle bir araya gelmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.
Bu arada, İsviçre saatiyle saat 15.00'te teknik heyetler bir araya gelecek.
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Etiketler : Kıbrıs müzakereleri, Dünya Bankası, Cenevre
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