Dr. Fazıl Küçük yarın anılacak

Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, 34’üncü ölüm yıldönümü dolayısıyla yarın törenlerle anılacak.



İlk tören, Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda saat 10.26’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın anıta çelenk sunmasıyla başlayacak.



Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ün anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşu yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar önce göndere çekilecek ardından yarıya indirilecek, anıt özel defteri imzalanacak.



Tören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşmasıyla sona erecek.



Yarın ayrıca saat 11.15’te Atatürk Kültür Merkezi’nde Dr. Fazıl Küçük’ü Anma Programı düzenlenecek.



Trende Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük konuşma yapacak, Atatürk Meslek Lisesi korosu marşlar ve oratoryo sunacak.