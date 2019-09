Devlet ‘özel’e sığındı

Fehime ALASYA

Öğrenci sayısındaki artış Girne’deki eğitime yansıdı, 23 Nisan İlkokulu, öğrenci sayısına yetersiz kaldı.

Okula kapasitesi üzerinde kayıt yapıldı, öğrenciler sınıflara sığmadı, 70’e yakın 1. Sınıf öğrenci, Çatalköy sınırındaki özel okula yerleştirildi.

Girne merkezde ikamet eden ve bu okula kayıt yaptıran 70’e yakın öğrenci, Çatalköy sınırları içerisindeki Doğa Koleji’nde Eğitim Bakanlığı tarafından kiralanan üç sınıfta öğrenim görecek. Bu öğrencilerden 47’si dün çalan ilk zille sınıfa koştu…

İlköğretim Dairesi Müdürü Girne ve civarına daha fazla okul gerektiği düşüncesini dile getirdi. 23 Nisan İlkokulu Müdürü ‘kalabalıktan’ dert yanarken, 23 Nisan İlkokulu’na kayıt yapan fakat özel bir okula yönlendirilen veliler ise oldukça tedirgin: ‘Sığıntı gibi’ hissedecekler diye korkuyoruz”

Bakanlığın kiraladığı Doğa Koleji'ndeki sınıflara yönlendirilen öğrencilerin velileri, çocuklarının orada “ikinci sınıf” muamelesi göreceği endişesi taşıdıklarını aktardı.

23 Nisan’a kaydoldular, Doğa Koleji’nde ders başı yaptılar…

Üç sınıftan oluşan birinci sınıf öğrencileri, kayıt oldukları okul dışındaki özel bir okulun binasında ilk gününe başladı. Serbest kıyafetle okula başlayan öğrencilerin ilerleyen günlerde okul bütünlüğü için özel okul üniformasıyla eğitime devam edeceği belirtildi.

Doğa Koleji'ne yönlendirilen veliler, çocuklarının orada ikinci sınıf muamelesi göreceği endişesiyle, ‘sığıntı gibi’ hissedebilecekleri korkusu yaşıyor.

Doğa Koleji ile 23 Nisan İlkokulu öğrencilerinin iç içe olmaması için teneffüs saatlerinin 15 dakika arayla, önlü arkalı verildiği de gözlemlendi.

Yaşananları YENİDÜZEN’e değerlendiren İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı ise bunun en iyi alternatif olduğunu dile getirerek, geçici bir süreç olduğunu kaydetti, çocukların herhangi bir ayrımcılığa uğramayacağını, küçük düşmeyeceklerini ifade etti.

İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı: “Bu en iyi alternatifimizdi, herhangi bir ayrımcılık olmayacak, çocuklar küçük düşmeyecek”

Müdürlerin ortak kaygısı eğitim kalitesi…

Girne’de son yıllarda yetersiz kaldığıyla gündem olan 23 Nisan İlkokulu ve Şht. Hasan Cafer İlkokulu Müdürleri ise bu yıl yapılan uygulama ile okullarda yığılma olmadığını kaydederek, buna rağmen yine de kalabalık sınıfları bulunduğunu anlattı.

Müdürlerin ortak kaygısı; kalabalık sınıflardan ötürü düşen eğitim kalitesi…

Veliler çocuklar açıkta kalmadı diye memnun fakat…

Özellikle ulaşım olarak Doğa Koleji’nin kendilerine çok ters bir istikamet olduğunu belirten birçok veli, 23 Nisan İlkokulu’nda okuyan ikinci çocuğu olduğunu da ifade etti.

Birçok veli, bu durumun ne kadar süreceğinden dahi habersiz olduğunu belirtirken, birçoğu da tutarsız süreler aktardı.

Çocukların kıyafetlerinden ulaşımına dek bazı şeylerin net olmadığını ifade eden veliler, yine de her şeye rağmen özel okuldan memnuniyet dile getirerek, çocukların dışta kalmadığından dolayı şükretti.

Doğa Koleji ile 23 Nisan İlkokulu öğrencilerinin iç içe olmaması için teneffüs saatlerinin 15 dakika arayla, önlü arkalı verildiği de gözlemlendi.

VELİLER ENDİŞELİ:

“Çocuklarımız ‘sığıntı gibi’ hissedecekler diye korkuyoruz”

Mürvet Turan: “Her kafadan bir ses çıkıyor, yerine oturmayan birçok konu var”

“Benim evim Girne’de, bir çocuğum 23 Nisan İlkokulu’nda okuyor, diğerini de ilk kayıt yaptıranlar arasında, oraya yazdırdım ama önce yedeklere kaldım, ardından bizi Doğa Koleji’ne yönlendirdiler. Diğer oğlumu okuldan almaya mı gideceğim yoksa birinci sınıf çocuğumu mu servisten alacağım? Sabah buraya trafikte gelmemiz 9’u buldu. Servis devlet sağlayacakmış ama belli noktalardan alıp bırakacakmış, bu çok kötü. Kışın ne yapacağız ki? Yağmurda, soğukta dakikalarca eve mi yürüyeceğiz? Her kafadan bir ses çıkıyor, yerine oturmayan birçok konu var. Çocuklarımız sivil kıyafetle geldi, bu konuda bir bilgi verilmedi. Bize ne zamana kadar devam edeceğine dair bilgi vermediler, kimisi altı ay, kimisi 1 yıl, kimisi yeni okul bitene dek diyor. Bir belirsizlik içinde bekliyoruz.”

Bilal Dilek: “Bu durumdan çok hoşnut olmadık”

“Bizim bölge değişikliğinden ötürü adresimiz değişti ama kabul etmediler. Bir çocuğum Karaoğlanoğlu merkezde kalırken, diğeri buraya getirildi, ikisine de yetişmemiz mümkün değil. Eğer bu duruma yetişemezsek mecburen alıp özel okula vereceğiz. Kaldı ki bu çocuklar teneffüslerde diğer özel okul çocuklarıyla aynı ortamda olacak. Bugün serbest kıyafet geldiler, ne giyecekler? Yılsonuna kadar burada olacakları söyleniyor. Servis verilecek ama belirli noktalara, bu noktalara da uzakta kalıyoruz. Çocuklarımızın özel okuldaki çocuklarla iç içe iken farklı bir psikoloji içine girebilir. Bu durumdan çok hoşnut olmadık. Buradaki özel öğrenciler sabah geldiğinde kahvaltıya gidiyormuş, bizimkiler de yemeğini yanında getirecekmiş, bunlar çok karışık gerçekten.”

Abdurrahman Sevim: “Burası bize çok ters geldi”

“Biz çocuğumuzu 23 Nisan’a yazdırdık. Bakanlığa özel dilekçe yapıp, diğer iki çocuğumun da orada okuduğunu, evimin orada okul dibinde olduğu belirttim ve orada kalmasını rica ettim ama buraya verdiler. Şimdi burası bize çok ters geldi. Servis yarın başlayacakmış. Bu okula bir yıl boyunca gelecekmişiz, nasıl ayarlayacağız bilemiyorum.”

Lale Danacı: “Bize çok uzak, sabah çok trafik var, zorlanıyoruz”

“Haziranda kayıt almışlar, yoğunluk olmuş, sizi aktaracağız dediler. Okulu beğendik, çok teşekkürler yine de ama bize çok uzak. Sabah çok trafik var, zorlanıyoruz.”

Deniz Kuşçu: “Bu durum açıkta kalmalarından daha iyi oldu”

“Okuldan memnunum, ortam, öğretmenler, ilgileri, çok memnunuz. Bölgemize çok uzak ama yine de önemli olan eğitim alabilmeleri. Açıkta kalsalardı daha çok üzülürdük. Bu durum açıkta kalmalarından daha iyi oldu.”

Burcu İspir: “Ayrım olacağını düşünüyorum”

“Bu durumdan çok memnun değilim, okul güzel ama ayrım olacağını düşünüyorum. Sabah bazı veliler ‘biz buraya 20 bin TL para ödedik, bu olur şey değil’ diye mırıldanıyormuş. Bu çocuklar arasında da her şekliyle ayrımcılığa neden olabilir. Kıyafetlerimiz henüz yok, ne olacağı belli değil. Kıyafetler için çözüm arıyormuşlar. Kıyafetleri siz Doğa Koleji’nde alın derlerse alamayız, gücümüz yetmez.”

Nurdan Öztürk: “Çalışan bir kadınım her gün buraya gelip gidemem”

“Eğer her şeyi hallederlerse memnun kalacağız. Etüdümüz uzakta, biz onu merkezde 23 Nisan’a göre ayarladık çünkü evimizin dibiydi. Servis varmış ama etüt benim bölgeye uzak, alamam derse işimi bırakmak zorunda kalacağım, çalışan bir kadınım her gün buraya gelip gidemem.”

Emine Durgut: “Bölgede oturuyoruz, okul dibimizde ama yine de alınmadık”

“Ozanköy’den kayıt aldılar ama biz gecikmişiz almadılar, dolmuş. Bu nasıl iştir. Bölgede oturuyoruz, okul dibimizde ama yine de alınmadık. Okul güzel, servis de koyacaklarımış ama ekstralar çıkar, bunların altından kalkamayız diye endişe ediyoruz.”

Nurgül Atalay: “Çocuklarımız burada ikinci planda kalacak diye korkuyoruz”

“Her sabah 23 Nisan’ın zil sesiyle uyanıyoruz ama dünya kadar trafikte yol tepip buraya geliyoruz, olur iş değil. Büyük oğlum 23 Nisan İlkokulu’nda 5.sınıf. Çocuklarımız burada ikinci planda kalacak diye korkuyoruz, burada sığıntı gibi hissedecekler diye korkuyoruz. Teneffüslerini dahi ayırmışlar, hiç iletişim içinde değiller, sanırım onlar da bizim gibi düşünüyor, o yüzden bu tarz uygulamalara gittiler. Hangisi iyi hangisi kötü inanın bilemiyoruz. Yıllardır Girne’nin bu sıkıntısı dile getiriliyor ama kimse tedbir almadı, bu olur şey değil.”

Talip İspir: “Bu durum çocuklarımızın açıkta kalmasından iyidir”

“Genel olarak bu özel okul çocuklarda psikolojik olarak sorun olur mu bilemiyorum. Biraz kargaşa yaşarlar diye düşünüyorum. Öğretmenlerimiz iyi, bu süreci en az zararla atlatırız diye düşünüyorum. Bize süreçle ilgili net bir bilgi verilmedi, bu durumda tutarlılık yok. Bence birkaç yıl sürer. Ama yine de bu durum çocuklarımızın açıkta kalmasından iyidir.”

İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı:

“Bu en iyi alternatifimizdi”

Yapılan araştırmalar neticesinde en uygun ortamın özel bir okuldaki derslikleri kullanmak olduğunu belirten İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, çocukların küçük düşmemesi, ayrımcılığa maruz kalmaması için birçok ayrıntıyı düşündüklerini ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Başarı, bu çalışmanın bir yıl süreceğini anlattı, çeşitli iddialara yanıt verdi.

Başarı, şunları ifade etti:

“Girne’de her yıl olduğu gibi yine yoğunluk yaşadık, bu yıl yoğunluk daha da arttı. Uzun yıllardan beridir yapılması gereken okul, geçtiğimiz dönemde de tamamlanamadı. Bu yıl geçmiş dönemden kalan proje kapsamında Püsküllü bölgesinde inşaatına başlanacak. Sözleşmesi imzalandı, inşat henüz başlamadı. Anlaşma imzalandı. Bu okul bitene dek de birinci sınıfları Girne’de en uygun okul ortamı olarak Doğa İlkokulu’ndaki boş şubeleri kullanarak, kendi bakanlığımızdaki öğretmenler, bizim müfredatımızla, kendi servislerimizle, sadece onların boş odalarını kullanarak önlem aldık. Bunun bir yıl kadar süreceğini ön görüyorum. Bize 150 gün deniyor ama bu süre sonrasında diğer donanımlarının da tamamlanması vs. bir yılı alabilir.”

“Üniforma, ulaşım sağlanacak””

“Çocuklara kıyafet bütünlüğünü sağlamak için özel okul kıyafeti giydireceğiz, bunu da bakanlığımız karşılayacak. Ulaşımı da yine biz sağlayacağız. 70’e yakın kaydımız vardı ama bu sayı 47’ye düştü. Bunların merkezdeki adres bilgileri de tam olarak alınıp ulaşım sağlanacak.”

“Bölgede daha çok okul ihtiyacı var”

“Girne’de bu tarz sıkıntı yaşayan başka ilkokul yoktur. Kayıtlardan önce toplantı ve çalışmalarımıza başlamıştık, herkes canı gönülden çalıştı. Her şube sınıfları kapasitesi yüksek tutuldu, oldukça kalabalıklar. Bu bize gösteriyor ki Girne’de kesin kez başka okul hatta okullar şart. Şu an yaptığımız okul sözleşmesi yanında bu yoğun günlerde dahi başka bir okul yapma yeri arayışımız sürüyor çünkü aciliyetini biliyoruz. Girne müthiş bir gelişim içinde, oteller, binalar gün geçtikçe artıyor, bu sadece binadan ibaret değil, eğitimi de büyük bir kalabalık oluyor. Bu bağlamda bölgede daha çok okul ihtiyacı var. Sadece Girne değil, Çatalköy de öyle. Bunun bilincindeyiz.”

“Herhangi bir ayrımcılık olmayacak, çocuklar küçük düşmeyecek”

“Biz devlet olarak çocuklarımızın eğitim dışında bırakılmasının mazereti olamaz. Şu an üretebileceğimiz en güzel çarelerden biri bu özel okuldu. Daha farklı mekânları da inceledik ama oyun alanı, tuvalet gibi farklı yapılarda olmadığını gördük. Bu bağlamda okul ortamına dönüşmesi çok zordu, çocukları kapalı ortamlarda bir yıl eğitim maksatlı tutamazdık. Bu en iyi alternatifimizdi, onların bir apartman ortamına değil, okul ortamına ihtiyacı var. Yoksa bir apartman tutar sınıfa çevirirdik. Bu yüzden böyle hareket ettik. Orada kendi müfredatımız, kendi öğretmenlerimiz var. Müdürü bize diğer alanlarda kapalı salon gibi ortamları kullanabileceğimizi söyledi. Herhangi bir ayrımcılık olmayacak, çocuklar küçük düşmeyecek.

Ama öğlen yemeği orada yemeyecekler, taşımacılıkla ilgili özel okula ekstra bir külfet olmadı. Yani diğer aileler de mağdur hissetmemeli. Onlar ödediği okul harcı ile okul olanaklarından tüm gün faydalanabilecekler.

Bu gibi durumlarda her şey yüzde 100 mükemmel olmaz, biz yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”

23 Nisan İlkokulu Müdürü Filiz Boyoğlu:

“Kalabalık sınıfların dışında bir sıkıntımız yok”

Okuldaki son durumla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren 23 Nisan İlkokulu Müdürü Filiz Boyoğlu, yapılan uygulama hakkında konuşmadı.

Okuldaki tek sıkıntının ‘kalabalık’ olduğunu belirten Boyoğlu özetle şunları ifade etti:

“Sınıf sayılarımız 38 öğrenciye dek çıkıyor. Kontenjanların üzerinde olan sınıflarımız var. Normal şartlarda en fazla sınıfların 30 kişi olması gerek, bizim tüm sınıflarımız 35 ve üzeridir. En fazla 38 kişi ile en kalabalık beşinci sınıflardır. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sınıflarımız altışar şubeden oluşuyor.

Eğitim ve öğretimin kalitesinin düşmesinin en önemli nedeni kalabalık sınıflardır.

Öğretmenin öğrenciye ayıracağı zamanı kısması, her öğrenciye ulaşma zamanını ortadan kaldırıyor. En önemli sıkıntı bu… Kantin, tuvaletler, oyun alanı gibi konularda sıkıntımız yok. Birinci sınıflarımızın da kantini ayrı olduğu için sorunumuz yok. Kalabalık sınıfların dışında bir sıkıntımız yok.

Okulumuzun her geçen yıl kalabalığı giderek artıyor çünkü her geçen yıl bölgedeki yoğunluk artıyor. Bunun için gerekli planlama yapılırsa umarım her şey yoluna girer.

Geçtiğimiz yıla göre daha iyi durumda eğitime başladık. Kırtasiye malzemelerimiz geldi, bugün de malzemelerimiz gelecek.”

“Gerekli açıklamayı ilgili daire yapacaktır”

“Bu bakanlığın yaptığı bir uygulamadır. Biz kayıt merkezi olarak görev yaptık. Kapsam bölgesi içinde olan öğrencilerimizin kaydını aldık. Bölgemizde olup da sınıf kontenjanları dolduğu için öğrencilerimizin listesini bakanlığa verdik. Bu öğrenciler için böyle bir uygulamaya gidildi. Bununla ilgili detaylı bilgiyi ilgili daireden edinmeniz daha doğru olacak…”

Şht. Hasan Cafer İlkokulu Müdürü Hilmi Bağcıer:

“Geçici de olsa güzel bir çözüm üretildi”

Bu yıl 23 Nisan İlkokulu’ndaki yığılmanın kendilerine yönlendirilmediğini kaydeden Şht. Hasan Cafer İlkokulu Müdürü Hilmi Bağcıer ise uygulamadan memnuniyet dile getirdi, buna rağmen kapasitelerinin üzerinde sınıf sayılarına sahip olduklarını anlattı.

Girne bölgesindeki tek köklü çözümün ‘daha fazla okul yapımı’ olduğuna dikkat çeken Bağcıer, şunları anlattı:

“Ara kayıtlarımızı da aldık. Bölgemiz bize bu yıl yeterli olduk. Girne’den de ikinci sınıf öğrenci alma imkânımız oldu. Sayımız tuttu, sorun yaşamadık.

Beşinci sınıf şubelerimiz çok kalabalık, buraya başka öğrenci alamayız. Ozanköy, Doğanköy, Beylerbeyi, Karakum ve Girne’nin doğu kısmı bölgesinden öğrenci alıyoruz.”

“Kırtasiye malzemeleri geldi, kitaplar hala yok”

“Kitaplarımız henüz gelmedi ama erken zamanda geleceğini söylediler. Kırtasiye ihtiyaçlarımız ise geldi. Öğretmen eksiğimiz yok, bu yıla güzel başladık. 19 şubemiz var, 1. Sınıf 3 şube, diğerleri de 4’er şube. Sınıflarımızda en yoğun 5. Sınıflardır. Bunlar 34 kişidir. Diğer sınıflarımız ise en az 25 kişiden başlayıp 30’u aşabiliyor.

Eğitime olan olumsuz katkısı, öğretmene olan fazla yük, yoğunluktan dolayı verimi düşürüyor. Her sınıfta 30 öğrenciyi normal olarak kabul ediyoruz. Zaten yasamız da böyle. Üzeri öğretmenlerimizi zorluyor.”

“Kalıcı çözüm, daha fazla okuldur”

“Geçtiğimiz ve bir önceki yıl, yoğunluğuz çok daha fazlaydı. Şube arttırmak zorunda kaldık. Bu yıl yapılan çalışmalar, bu yoğunluğu engelledi sanırım, şu an bir sıkıntı görülmüyor. Geçmiş yıllarda 23 Nisan İlkokulu’nda kontenjan dolduğu zaman bize yönlendiriliyordu, bu yıl bize yönlendirilmedi, sokak ve caddeler iyice ayrıştırıldı, Girne merkez çok fazla arttı, başka okullara da kaçamadı, mecbur sınıflar ayrıldı. Doğa’ya gönderilen çocukları biz zaten alamayacaktık, bu çalışmaları yapıp bakanlığa ilettik, güzel bir çalışma oldu ve okullarda daha fazla yığılma olmadı. Bakanlıkla istişare içinde bu olaylar çözüldü. Geçici de olsa güzel bir çözüm üretildi. Kalıcı çözüm ise daha fazla okuldur, daha fazla okul yapılmalı, sanırım yapılıyor da.”