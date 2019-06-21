‘Deniz taşımacılığı bitti’

Yıllar önce binlerce yolcuyu uğurlayan ve karşılayan Girne Turizm Limanı, talebin azalması ile son yıllarda daha çok yük gemilerine ev sahipliği yapmaya başladı… Girne Turizm Limanı’nda yolcu gemilerinin sefer sayıları azaltılırken, yük gemilerinin seferleri haftanın 7 günü aktif.

24 yılda limandan 2 Milyon 739 bin 16 yolcu çıkış yaparken, aynı yıllar arasında 2 Milyon 946 bin 171 yolcu ülkeye giriş yaptı.

TARİHİN KALABALIK 2004'TE… Tarihi kalabalığı 2004 yılında gören Girne Turizm Limanı'ndan söz konusu yılda 208 bin 865 kişi giriş yaptı, aynı yıl içinde 190 bin 767 kişi çıkış yaptı.

Devrim DEMİR

Turizm Sektöründe önemli rolü olan gemi yolculuklarına talepte ciddi şekilde azalma var.

Turizmin kalbinin attığı Girne’de liman şimdilerde yük gemilerine ev sahipliği yapıyor. 2016 yılına kadar yüz binlerce kişiyi ağırlayan Liman son yıllarda daha çok araçların ve yüklerin geldiği gemileri ağırlamaya başladı.

Gemi fiyatlarının hemen hemen uçak fiyatları ile rekabet etmesi de deniz taşımacılığına olan rağbeti bitirdi.

Yıllar öncesine kadar yoğun bir gemi trafiği olan günde iki sefer yapan gemilerin dolup taştığı Girne Turizm Limanında eski yoğunluk artık yok.

Binlerce insanın uğurlandığı Girne Turizm Limanında sefer sayıları azaltılırken, yük gemilerinin seferleri haftanın 7 günü aktif.

YENİDÜZEN 1995-2019 Yılı 18 Haziran tarihleri arasında, Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş ve çıkış yapan yolcu sayı istatistiklerini inceledi.

Son 24 yılda Girne Turizm Limanı’ndan 2 Milyon 739 bin 16 yolcu çıkış yaparken, aynı yıllar arasında 2 Milyon 946 bin 171 yolcu ülkeye giriş yaptı.

İstatistik verilerde, göze çarpan bir diğer husus ise, 2004 yılında ülkeye giriş çıkış yapan yolcu sayısı.

2004 yılında, 208 bin 865 yolcu giriş yaparken, aynı yıl içinde 190 bin 299 yolcu çıkış yaptı.

2006 yılından sonra yolcu giriş sayısı giderek alarak yerini araç ve yük gemilerine bıraktı.

Yıllar önce yüz binleri ağırlayan liman sakinliğe gömüldü

Girne Turizm Limanı, 1995 yılından 2006 yılına kadar binlerce insanı ağırladı. 2006 yılından sonra hızlı bir düşüş yaşayan gemi taşımacılığı, 2019 yılı ilk yarısında sakinliğe gömüldü.

Çalışanlar, yolcu terminalinde gemi olmadığı günler sessizliğin hâkim olduğunu yıllar öncesine bakıldığı zaman ise insan trafiğinin en yoğun yerlerinden birinin Girne Turizm Limanı olduğunu kaydettiler.

Yolcular için ulaşımın kolay sağlanması adına 2006 yılına kadar Girne Turizm Limanında otobüs sağlanırken, şimdilerde liman içinde bulunan taksi durağı bile gün içinde çalışmıyor.

24 yılda milyonlarca giriş ve çıkış yapıldı

Geçmiş yıllarda uçak fiyatlarına oranla bilet fiyatları uygun olan deniz taşımacılığı son yıllarda bilet fiyatlarını arttırması sonucu gemi yolculuklarına talebi azalttı.

İstatistik verilerde, Girne Turizm Limanında son yıllarda, özellikle narenciye ve yük gemilerinde artış gözlemlenirken, yolcu sayısındaki düşüş dikkat çekti.

YENİDÜZEN’in elde ettiği istatistiklere göre 1995- 2019 18 Haziran tarihine kadar Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye 2 milyon 946 bin 171 kişi giriş yaparken, aynı limandan belirtilen yıllar arasında 2 milyon 739 bin 16 kişi çıkış yaptı.

Tarihin en kalabalığını 2004 yılında yaşadı

KKTC’de iki limandan biri olan Girne Turizm Limanı tarihinin en kalabalığına 2004 yılında şahitlik etti.

Yıllarca binlerin üstünde insana ev sahipliği yapan liman, 2004 yılında adada ortaya çıkan Annan Planı sonrası ülkede nüfus patlaması yaşandı.

YENİDÜZEN’e konuşan liman çalışanı tarihinin kalabalığını 2004 yılında gören Girne Turizm Limanından 208 bin 865 kişinin giriş yaptığını, aynı yıl içinde 190 bin 767 kişinin gittiğini kaydetti.

2019 yılı görülmemiş sakinliği yaşıyor

Üniversitelerin açılış ve kapanış dönemleri dışında bir de askeri tayinlerin yaşandığı Ağustos ayı dışında yoğunluk yaşanmayan Girne Turizm Limanı araçları ile ülkeden çıkış yapmak veya giriş yapmak isteyenler tarafından tercih ediliyor.

300 kişilik kapasitesi olan gemiler bugün 80-90 yolcu ile ülkeden ayrılırken 2019 yılına durgun giren deniz taşımacılığı Haziran ayında bayram dolayısı ile az da olsa hareketlendi.

Girne Turizm Limanında yolcu giriş çıkış istatistiklerine göre, 2019 yılı Ocak ayı- 18 Haziran ayları arasında 21 bin 566 kişi ülkeye giriş yaparken, belirtilen aylar arasında 24 bin 914 kişi ülkeden ayrıldı.

Liman yük gemilerine ev sahipliği yapıyor

Girne Turizm Limanı istatistik verilerine göre, 2019 yılı 18 Haziran tarihine kadar Girne Turizm Limanına gemiyle 6 bin 663 araç ve TIR gelirken, aynı tarihler içinde 7 bin 457 araç ve TIR deniz yolu ile gitti.

Buna göre Girne Turizm Limanından 2019 yılı Ocak ayında 990 araç ve TIR ülkeye giriş yaparken, bin 466 araç ve TIR çıkış yaptı.

Şubat ayında bin 41 araç ve TIR ülkeye giriş yaparken, bin 37 çıkış yapıldı.

Mart ayında bin 321 TIR ve araç çıkış yaparken, bin 166 araç ve TIR giriş yaptı.

Mart ve Nisan aylarında ise iki bin 459 araç ve TIR giriş yaptı, iki bin 715 araç ve TIR çıkış yaptı.

Haziran ayının ilk 18 gününde ise 479 araç ve TIR giriş yaptı, bin 76 araç ve TIR çıktı.

Yılın ilk yarısında binlerce ton narenciye geldi gitti

Daha çok araç, TIR ve narenciye’ye ev sahipliği yapan Girne Turizm Limanı’nda 18 Haziran 2019 yılına kadar 79 bin 454 ton yük gemisi, 29 bin 122 ton yük gemisi Girne Turizm Limanı’ndan ayrıldı.

YENİDÜZEN’in incelediği istatistiklerde haftanın 7 günü sefer yapan yük gemileri 2019 yılı Haziran ayının ilk yarısına kadar her gün sefer yaptı.

Ocak ayında yük gemisi ile 13 bin 151 ton gelirken, bin 280 ton narenciye gemisi ile çıkış yaptı.

Yük gemisi ile Şubat ayında 13 bin 681 ton narenciye ülkeye giriş yaparken, 6 bin 446 ton narenciye gitti.

Yolcuların yerini yük ve araçların geldiği gemilere bırakan Girne Turizm Limanı’ndan, Mart ayında 14 bin 971 ton narenciye ürünü ülkeye girerken, yedi bin 76 ton gitti.

Nisan, Mayıs ve Haziran ayının 18’ine kadar binlerce ton ülkeye gelirken, aynı limandan binlerce ton narenciye ürünü yük gemileri ile adadan ayrıldı.





Acenteler deniz taşımacılığındaki ciddi gerilemeye dikkati çekti

“Bilet fiyatları yükseldi, uçak seferleri arttı”

Girne Turizm Limanı içinde hizmet veren iki acente şirketi temsilcileri YENİDÜZEN’e konuştu. Bilet fiyatlarının yükselmesi ve uçak seferlerinin artması nedeniyle deniz taşımacılığında ciddi bir gerileme yaşandığını ifade eden acenteler, Limandaki sorunları artması ile yolcuların ciddi sıkıntılar yaşadığına değindi.

Acente bekleme salonunun ilkel şartlarda olduğuna dikkati çeken acenteler, yazın sıcakta bilet kesmek için bekleyenlerin, kışın da aynı çileyi çektiğini dışarıda yağmur dursa içerde durmadığını dile getirdi.

Liman yapıldıktan sonra rıhtıma hiç el değmediğine de dikkati çeken acenteler, ilgili kişilerin limanı sadece görmeye geldiğini, ilgisizlik nedeniyle deniz taşımacılığının da yavaş yavaş bittiğini savundu.

Akgünler Denizcilik Temsilcisi Fatoş Benlioğlu: Uçak seferleri arttı deniz taşımacılığı bitti

“Bilet fiyatlarının yükselmesi deniz taşımacılığının gerilemesi için birinci sebep… Uçak seferlerinin çoğalması ile gideceği yere daha kısa sürede gitmek isteyen yolcular var. Havaalanlarına uzak olan, yük götürmek isteyen aracını götürmek isteyen gemiyi daha çok tercih ediyor. Uçaklara verilen imtiyazlar deniz yolunda maalesef yok. Salonumuz yolcular açısından utanç verici… Sıcaklarda bilet işlemi için bekleyen yolcularımız ter döküyor stres gerginlik tartışmalar yaşanıyor. Kışın soğuk dışarıda yağmur dursa içerde durmaz. Işıkların yarısı yanıyor bakım yok. Rıhtım liman yapıldığından bu yana hiç tamir görmedi. Para veriyoruz karşılığı yok, buraya sadece görmek için geliyorlar kimse bir şey yapmıyor. Yıllar geçtikçe deniz taşımacılığı bitiyor. Günde iki sefer çıkardığımızı hatırlıyorum.”

Filo Denizcilik Temsilcisi Birkan Maraşlı: Araçları ile çıkış yapmak isteyenler gemiyi seçiyor

“Şuan için haftanın 4 günü seferimiz var. Gemi seferi olduğu zaman yolcu talebimiz vardır. Birçok kişi araçları ile ülkeye gelmek isteyenler gemi yolculuğunu tercih ediyor. Uçak seferlerinin gemilere göre gün içinde sınırlı sayıda olması bagaj haklarının limitli olması gemi yolculuğuna insanları teşvik eder. Şirket olarak, yolcu sayımız her sene artmakta. Limanımız Turizm Limanı gemiler hepsi birden sefer yaptığı zaman sıkışıklık yaşanmakta”

1995-2019 18 Haziran tarihine kadar Girne Turizm Limanı’na giriş ve çıkış yapan yolcu sayısı

1995 yılı

Gelen yolcu:161 bin 551

Giden yolcu: 169 bin 859

1996 yılı

Gelen yolcu:156 bin 188

Giden yolcu:176 bin 910

1997 yılı

Gelen yolcu:194 bin 598

Giden yolcu:173 bin 345

1998 yılı

Gelen yolcu:175 bin 546

Giden yolcu:153 bin 190

1999 yılı

Gelen yolcu:174 bin 027

Giden yolcu:142 bin 484

2000 yılı

Gelen yolcu:169 bin 344

Giden yolcu:143 bin 325

2001 yılı

Gelen yolcu:171 bin 291

Giden yolcu:156 bin 475

2002 yılı

Gelen yolcu: 186 bin 031

Giden yolcu:186 bin 165

2003 yılı

Gelen yolcu:149 bin 323

Giden yolcu:149 bin 422

2004 yılı

Gelen yolcu:208 bin 865

Giden yolcu:149 bin 422

2005 yılı

Gelen yolcu:191 bin 933

Giden yolcu:188 bin 767

2006 yılı

Gelen yolcu:151 bin 567

Giden yolcu: 142 bin 974

2007 yılı

Gelen yolcu:123 bin 504

Giden yolcu: 109 bin 693

2008 yılı

Gelen yolcu:111 bin 267

Giden yolcu: 107 bin 918

2009 yılı

Gelen yolcu: 87 bin 687

Giden yolcu:82 bin 801

2010 yılı

Gelen yolcu: 87 bin 922

Giden yolcu: 84 bin 176

2011 yılı

Gelen yolcu:71 bin 977

Giden yolcu:64 bin 09

2012 yılı

Gelen yolcu:61 bin 268

Giden yolcu:54 bin 302

2013 yılı

Gelen yolcu:53 bin 627

Giden yolcu: 49 bin 896

2014 yılı

Gelen yolcu:52 bin 553

Giden yolcu:48 bin 863

2015 yılı

Gelen yolcu: 62 bin 750

Giden yolcu: 57 bin 907

2016 yılı

Gelen yolcu:60 bin 21

Giden yolcu:52 bin 976

2017 yılı

Gelen yolcu:81 bin 447

Giden yolcu:72 bin 830

2018 yılı

Gelen yolcu:91 in 159

Giden yolcu:97 bin 950

2019 yılı Ocak-18 Haziran

Gelen Yolcu:21 bin 566

Giden yolcu:24 bin 914