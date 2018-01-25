DAÜ Eczacılık Fakültesi yemin töreni düzenleyecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 30 Ocak 2018 Salı günü gerçekleştirilecek olan 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni öncesinde mezunları için Yemin Töreni düzenliyor. 26 Ocak 2018 Cuma günü, saat 11:00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan Yemin Töreni ile mezunlar mesleğe ilk adımlarını atacaklar.

Gerçekleştirilecek olan Yemin Töreni’nde 45 eczacı insanlığa hizmet etmek ve mesleklerinin ideallerini ve taahhütlerini desteklemek için yemin ederek, yetişmelerinde katkısı olan hocalarına ömürleri boyunca saygı göstereceklerine ve meslek yeminlerine ters düşen bir şekilde hareket etmeyeceklerine and içecekler. Yemin Töreni’nin ardından ise öğrencilere Yemin Belgeleri Eczacılık Fakültesi Dekan, Dekan Yardımcıları ve Öğretim Üyeleri tarafından takdim edilecek. Tören, mezunlar onuruna düzenlenecek olan kokteylin ardından sona erecek.