Daha fazla kaçamadı...

Gamze PİR BAYKUR

Yeni Boğaziçi köyünde 30 Ekim 2016 ile 5 Kasım 2016 tarihleri arasında meydana gelen “Geceleyin ev açma” ve “Sirkat” meselesi ile ilgili olarak daha önceden tutuklanan zanlı Tarık Girgin ile Uğur Ersan Topçu’nun suç ortağı olan ve 7 Kasım 2016 tarihinden beri aranan zanlı R.G, önceki gece Lefkoşa’da tutuklandı.

“Geceleyin ev açma” ve “Sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı R.G. tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalacak.

2 aydır aranıyordu...

Meselenin tahkikat memuru Gökhan Yıldırım, zanlının 30 Ekim 2016 ile 5 Kasım 2016 tarihleri arasında Yeni Boğaziçi’nde meydana gelen “Geceleyin ev açma” ve “Sirkat” meseleleri ile ilgili olarak 7 Kasım 2016 tarihinden beri aranmakta olduğunu söyledi. Yıldırım, mesele ile ilgili olarak daha önceden tutuklanan ve mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı T.G ve U.E.T’nin teminat emri gereği 18 Kasım 2016 tarihinden beridir cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunduklarını belirtti.

Zanlı T.G ve U.E.T’nin birlikte ikamet ettikleri evde yapılan aramada müştekinin evinden sirkat edilen Rus vodkası ile 50 Sterlin bulunarak emare alındığını belirten Yıldırım, zanlı T.G’nin giymekte olduğu spor ayakkabılar ile olay yerindeki mutfak bangosu üzerinde bulunan izlerin mukayese edilerek eşleştiğinin, zanlı U.E.T’nin Çatalköy’de saklandığı evde ise bulunarak emare alınan ayakkabıların olay yerinde garaj bölümünde bulunan izlerle mukayese edilerek eşleştiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Yıldırım, yine mesele ile ilgili olarak sirkat edilen paralarla zanlı R.G ve diğer iki zanlı olan M.G ile U.E.T tarafından satın alınan bir çok eşyaların da bulunarak emare alındığını belirtti. Zanlı R.G’nin 3 Ocak tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirten Yıldırım, Zanlı R.G’nin gönüllü ifade vererek 2 Kasım 2016 tarihinde başka bir müştekinin evine Tarık Girgin ve Uğur Ersan Topçu ile birlikte girdiğini ve konu ikametgahtan Sterlin ve TL olarak para sirkat ettiklerini, yine 7 Kasım 2016 tarihinde İ.K’ye ait eve U.E.T ile birlikte girdiklerini ancak kendisinin bir şey sirkat etmediğini itiraf ettiğini açıkladı. Zanlı aleyhine başlatılan tahkikatın henüz tamamlanmadığını belirten Yıldırım, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

2 gün tutuklu kalacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı R.G’nin tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.