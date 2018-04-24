‘Çocuk Bayramı’nın iki yüzü…

Fehime ALASYA

Bir yanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan çocuklar, diğer yanda ‘çocuk bayramında’ dahi çalışan küçük emekçiler… İlkokul sıralarında olması gereken birçok çocuk, oto elektrikçi, dülger, berber, makinist gibi pek çok sektörde ter döküyor.

Kimisi dülger atölyesinde tahta yongası taşırken, kimisi makinist atölyelerinde yağ silerken, kimisi ise berber yanında saç süpürürken…

Kimi zaman ağır işlerde ucuza çalıştırılan çocuk işçiler, kimi zaman ise eş, dost yanında ‘meslek sahibi’ olma bahanesiyle, oyun arkadaşlarından koparılıyor…

Çocuk işçi sayısının en fazla olduğu bölgeler arasında bulunan Lefkoşa Surlariçi veya Lefkoşa Organize Sanayi Bölge’sinde dün yine aynı manzaraya rastlamak mümkündü…

Arkadaşları çocuklar için düzenlenen etkinliklerde eğelenirken, onlar mesai başında ter döktü.

Kimisi düzenlenen eğlencelerin sadece sesini duydu, kimisi ise uzaktan izledi, yine bir ‘bayram’ gününde can yakıcı anlar, YENİDÜZEN’in fotoğraf karelerine takıldı…

İlkokul çağındaki pek çok çocuğun okul bitimi ardından çalışmaya başlamasına karşın, ortaokul çağındaki pek çok öğrenci okulu bırakıp tam çalışmaya başlıyor. Eğitiminin dışında oyun oynaması gereken saatlerde çalışan pek çok çocuğun yanı sıra, okulu terk eden ortaokul çağındaki çocuklar ise meslek sahibi olmak, geçinebilmek için 18’ine gelip askere gitmeyi bekliyor.