Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kendine göre bir şeyler söyleyip duruyor" sözlerine "Ben kendime göre değil, uluslararası hukuk adına, Avrupa Birliği adına konuşuyorum" diye yanıt verdi.

Çipras, eski Kıbrıs Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas’ın cenazesine katılmak için ziyaret ettiği Lefkoşa’da AKP’li TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi.

Aleksis Çipras, Kıbrıs’taki Yunan Askeri Birliği’nde yaptığı konuşmada, Erdoğan’ın AKP Meclis Grup Toplantısı’nda dile getirdiği Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına değindi:

"‘YUNANİSTAN TEK BAŞINA DEĞİL"

“Sayın Cumhurbaşkanı’na buradan sesleniyorum. Ben kendime göre değil; uluslararası hukuk adına, Avrupa Birliği adına ve hukuk kuralarına saygılı olan uluslararası toplumun adına, mantıklı ve gerçekçi bir dil kullanarak konuşuyorum. Yunanistan tek başına değildir. Bölgedeki istikrarın ve barışın sütun taşlarından biridir. Gerek Yunanistan’ın gerekse Kıbrıs’ın egemenlik haklarını, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde korumakta kararlıyız.”

‘GÜCÜNÜZÜ DEĞİL ZAFİYETİNİZİ GÖSTERİYOR’

BBC Türkçe’nin haberine göre, Çipras aynı konuşmada, “Yunanistan’ın ya da Kıbrıs’ın egemenlik haklarını ihlal edecekler bilmelidir ki; bunun maliyeti büyük olacaktır. Türkiye’nin AB ilişkileri ile bölgedeki işbirliği olanaklarına büyük zarar verecektir” ifadesini kullandı.

Türkiye’ye bir de çağrıda bulunan Çipras, “Bölgede bile bile anlamsız sondajlar yaparak tahrik unsuru olan faaliyetlerinizden vazgeçin. Bu gibi faaliyetler gücünüzü değil, zafiyetinizi göstermektedir” diye konuştu.

Erdoğan, bugünkü konuşmada “Yunanistan Başbakanı kendine göre bir şeyler söyleyip duruyor. Ne söylerse söylesin. Biz Doğu Akdeniz’deki haklarımızı korumaya kararlıyız” demişti.

Çipras ise geçtiğimiz günlerde Yunan basınına yaptığı açıklamalarında “Yavuz” ve “Fatih” araştırma ve sondaj gemilerinin bölgedeki varlığından duyulan endişe için, “Yunan karasularında sondaj yapılmasına izin verilmeyeceğini, gerekli önlemlerin alındığını” söylemişti.



Erdoğan: Adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz'de bulunan ve bulunacak olan her türlü doğal kaynağın adil şekilde paylaşımına rıza gösterilmesini sağlayana kadar bölgede attıkları adımları kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.



Bu havzadaki petrol, doğalgaz arama faaliyetleri konusunda Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını, hukukunu, çıkarlarını yok sayan girişimlere asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Geçmişte bizim böyle sondaj veya arama tarama gemilerimiz yoktu ancak kiralama sistemleriyle dünyadan bulabilirsen kiralayacaksın, gelip bu çalışmayı yürüteceksin ama şimdi hamdolsun hem arama hem de sondaj gemileri olmak üzere bu tür 4 gemiye sahip olduk. Şimdi bu gemilerimizle Doğu Akdeniz'de bu çalışmalarımızı sürdürmeye başladık ve sürdürme süreci artarak devam ediyor. Bütün bunlarla beraber bunların korumasını, güvenliğini de aynı şekilde Silahlı Kuvvetlerimizin ilgili birimleriyle yürütüyoruz." diye konuştu.

"Yunanistan Başbakanı kendine göre bir şeyler söyleyip duruyor. Ne söylerse söylesin. Bizim orada bir defa haklarımız var." diyen Erdoğan, bu hakları korumak için Türkiye'ye ait hem arama tarama hem de sondaj gemilerinin faaliyetlerini sürdüreceğini dile getirdi.

"FRANSA, SEN KONUŞAMAZSIN"



Bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerekli tedbiri aldığını, almaya devam edeceğini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde sözde siyaset yapanlar, 'Bu noktada niçin böyle adımlar atıyoruz?' gibi eleştiriler yapıyorlar veya yapabilirler ama bunların öyle bir derdi, sıkıntısı yok. Bunların, benim Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımın hakkı nedir, bu haklar kendilerine veriliyor mu veya bu haklar konusunda bir hassasiyet var mı? Böyle bir dertleri yok ama derdimiz var. Biz diyoruz ki soydaşlarımızın, bütün o bölgede çıkan ne kadar petrol, doğal gaz varsa orada hakları var ve bu haklarının tespitinde, araştırılmasında orada Kuzey Kıbrıslı yöneticilerin de yer alması bizim başından itibaren savunduğumuz tezdir.

Burayla ilgili Fransa'nın söyleyecek hiçbir şeyi yoktur. Burada Türkiye konuşur, garantördür. Yunanistan konuşur, garantördür. İngiltere konuşur, garantördür ama Fransa, sen konuşamazsın. Senin böyle bir yetkin yok. Sularla ilgili de yine burada ilgi alanları içerisinde olanlar varsa onların da söyleyecek bir şeyleri olabilir ama Kıbrıs'a gelince burada 3 garantör ülke var ancak bunlar konuşur."

