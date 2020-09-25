‘Cinayetle ilgisi yok’

Gökhan Naim cinayeti ile ilgili olarak soruşturma maksatlı tutuklanan ve aleyhindeki soruşturma 10 gün süren zanlı S.I.H.’nin suçla bağı olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Polisten aldığımız bilgide zanlı aleyhinde yürütülen soruşturma kapsamında, zanlının cinayetle bağlantısı olmadığı ve zanlıyı suça bağlayacak delil bulunamadığından mahkemeye yeniden çıkarılmadan serbest bırakıldığı öğrenildi.