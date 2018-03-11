Cihangir’de ‘Tecrübe’ konuştu: 0-2

K-Pet Süper Lig’in 22’nci haftasında Cihangir, ligin Girne ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova’yı konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip Merit Alsancak Yeşilova 2-0 kazandı. Konuk ekip, ilk devrenin son saniyelerinde tecrübeli oyuncusu Hamis Çakır ile 1-0 öne geçen Yeşilova, soyunma odasına da önde gitti. İkinci devrede orta alanda geçen mücadelede son sözü Lomana LuaLua söyledi. 85’inci dakikada topu ağlara gönderen yabancı oyuncu, maçın sonucunu belirledi. Karşılaşmanın ardından Merit Alsancak Yeşilova 33 puana ulaşırken, Cihangir ise 27 puanda kaldı.

STAT: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Mehmet Malek***, Hakan Gök***, Halil E. Canaloğlu***

CİHANGİR

Raif Pehlivan**

Erol Aksunlar*

Ertan Bulut*

Nurettin Gecekuşu*

(Dk.37 Burak)*

Salih Say**

Mikail Sivri*

Ozotite Smart*

Doğan Işıker*

(Dk.81 Onur)

Fırat Ersalan*

Çağlar Toklu*

Ali Öztürk*

TD: Toygar Davulcu

MERİT A. YEŞİLOVA

Hasan Piro**

Bayram Özgün**

Vakkas Kaynarca**

Augustin Binya***

İlyas Niyazi**

Mustafa Salk**

Ulaş Candanal***

(Dk.89 A. Çağer)

Cenker Yazar*

(Dk.61 Yasin Doğan)*

Hamis Çakır**

(Dk.82 Aksel)

Seyi Adeleke**

Lomana LuaLua***

TD: Erdinç Akyulaf

GOLLER: Dk.45+1 Hamis Çakır, Dk.85 Lomana LuaLua (Merit A. Yeşilova)