Çifte cinayete 15 yıl
Lefkoşa’nın güneyindeki Strovolo semtinde 2018 yılının Nisan ayında işlenen çifte cinayetle ilgili davada dün nihai karar verildi.
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Lefkoşa’nın güneyindeki Strovolo semtinde 2018 yılının Nisan ayında işlenen çifte cinayetle ilgili davada dün nihai karar verildi.
Politis gazetesi, Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davada, Yorgos Hacıyeorgiu ile eşi Dina Sergiu’yu öldüren 21 yaşındaki Marios Hacıksenofondos’un 15 yıllık hapis cezasına çarptırıldığını yazdı.
Yorgos Hacıyeorgiu ile eşi Dina Sergiu, 19 Nisan 2018’de sabaha karşı maskeli kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülmüş, olay Kıbrıs’ın güneyinde şok etkisi yaratmıştı.
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Etiketler : Yorgos Hacıyeorgiu, Dina Sergiu, cinayet, Marios Hacıksenofondos
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