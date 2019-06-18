Cezaevinde neler oluyor?

Merkezi Cezaevi'nde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan kontroller sonucu AIDS olduğu ortaya çıkan mahkûmun koğuş arkadaşları da paniğe kapıldı. AIDS'li hastanın kullandığı aletle dövme yapıldığı iddiası mahkumlar arasında korkuya yol açtı.

Gardiyanlar Birliği'nin verdiği bilgiye göre; "50’ye yakın mahkûm ve tutuklu kan örneği vermek için cezaevi yönetiminden talepte bulundu"… Bakanlık "kan örneklerinin alındığını" doğruladı.

İçişleri Bakanlığı: dövme yapılmadı: AIDS hastalığının ortaya çıkmasının ardından, İçişleri Bakanlığı cezaevinde dövme yapıldığını doğrulmadı.

Gardiyanlar: Makine ve iğneler bulundu: Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı ise yaklaşık 2 ay önce kontrollerde, dövme makinesi ve iğnelerinin bulunarak 1 kişinin hücre cezası aldığını belirtti.

Devrim DEMİR

Merkezi Cezaevi'nde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan kontroller sonucu AIDS olduğu ortaya çıkan mahkûmun koğuş arkadaşları paniğe kapıldı.

Gardiyanlar Birliği'nin verdiği bilgiye göre; "50’ye yakın mahkûm ve tutuklu kan örneği vermek için cezaevi yönetiminden talepte bulunurken", kan örneklerinin alındığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, Merkezi Cezaevi'ndeki "dövme yaptırma" olayını doğrulamazken, mahkûm ve tutuklulara rutin kontrollerin yapıldığını ifade etti. YENİDÜZEN’e bilgi veren bakanlık basın bürosu, bu kontrollerin AIDS hastalığının ortaya çıkması sebebiyle olmadığını, "rutin olduğunu" açıkladı.

Gardiyanlar Birliği Balkanı Salih Kayalı ise, rutin sağlık kontrollerinin henüz cezaevinde yapılmadığını kaydetti. Kayalı, mahkûm ve tutukluların kontrollerinin mahkeme veya polisten sevk yapılırken bir kez yapıldığını ifade etti.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre; 10 Haziran tarihinde sağlık durumu kötüleşerek Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan AIDS’li mahkûmun sağlık durumu iyi değil… Söz konusu hasta Lefkoşa Devlet Hastanesi Enfeksiyon bölümünde tutuluyor. Mahkûm, ilgili bölümde iki gardiyan tarafından gözetim altında tutulmaya devam ediyor.

Gardiyanlar: “İki ay önce iğneleri ile dövme makinesi bulundu”

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, cezaevinde yaklaşık 2 ay önce iğneleri ile birlikte dövme makinesi bulunduğunu ifade etti. YENİDÜZEN’e bilgi veren Kayalı, ilgili koğuşta yapılan soruşturma neticesinde 1 kişinin hücre cezası aldığını doğruladı.

Kayalı, AIDS’li mahkûmun kaldığı koğuşta mahkûm ve tutukluların sayım esnasında kan tahlili istedikleri yönünde talepte bulunduklarını ve kan verme işleminin revirde yapıldığını kaydetti.

"Cezaevinde rutin sağlık kontrolü yapılmıyor"

Salih Kayalı, Merkezi Cezaevi'nde rutin sağlık kontrolü yapılmadığını mahkeme veya polisten gelen mahkûm ile tutuklunun cezaevine gelmeden bir kez sağlık kontrolünden geçirildiğini iddia etti.

Mahkumların cezaevine girdikten sonra, rutin sağlık kontrolünden geçmediğini savunan Kayalı, “Mahkûm veya tutuklu hasta olmadığı, doktor sevki olmadığı sürece içeri girdikten sonra her hangi bir kontrol yapılmıyor. Kan tahlili 1 kez yapılıyor o da cezaevine girmeden önce” şeklinde konuştu.

Birçok mahkûmdan kan örneği alındı

“Ev ve Dükkân açma” suçlarından 2018 yılında 2 yıl hapislik cezasına mahkûm olan ve 5 yıldır AIDS hastası olduğunu gizleyen mahkûmun hastalığı geçtiğimiz hafta ortaya çıktı.

Birden fazla koğuşta kaldığı öğrenilen AIDS’li mahkûmun hastalığının duyulması üzerine koğuşlarda panik yaşandığı öğrenildi.

Mahkûm ve tutukluların kan örneği talebi üzerine, cezaevinde birçok mahkûm ve tutukludan kan örneği alınırken, sonuçları henüz çıkmadı.

Bakanlık ‘dövme’ olayını doğrulamadı

İçişleri Bakanlığı, cezaevinde dövme yapıldığı iddialarını doğrulamazken, sağlık kontrollerinin bu olaydan önce de her zaman yapıldığını kaydetti.

Dövme makinesinin ise yaklaşık bir buçuk yıl önce bulunduğunu öne süren İçişleri Bakanlığı Basın Bürosu yetkilileri, AIDS'li mahkûmun dövmelerinin burada yapılmadığını Türkiye’de yapıldığını kaydetti.