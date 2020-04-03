Cezaevi damında uyuşturucu!

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde görevli gardiyanlar tarafından 30 Mart’ta, saat 06:00 sıralarında cezaevinin koğuşlarının damı üzerinde, bantla sarılı çorap içerisine gizlenmiş eroin dahil çok miktarda uyuşturucu, telefon, şarj aleti ve ekipmanları bulundu, 5 kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre koşuşların damında, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 7.5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hap, 27 adet Eroin içeren hap, 3 adet cep telefonu, 1 adet cep telefonu pili, iki adet cep telefonu kulaklığı ve bir adet cep telefonu şarj cihazı ve adaptörü, iki adet cep telefonu şarj kablosu bulundu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri

tarafından yapılan ileri soruşturma kapsamında; Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu bulunan Ç.Ö.(E-30) isteği doğrultusunda, söz konusu maddelerin E.Ö.(E-31) tarafından bahse konu yere atıldığı tespit edildi.

E.Ö. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.A.D.(E-31), E.K.(E-30), Y.O.(E-32) ve M.Ö.(E-59) tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.