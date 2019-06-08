Çevik Kuvvet, Surlariçi’nde

Lefkoşa’nın Surlariçi’nde yaşanan büyük kavga ve “haraç çeteleri” iddiası sonrasında Çevik Kuvvet sokağa indi.

Lefkoşa’nın merkezinde turistler bu kez de silahlı polisleri karşılarında gördü, bir başka panik yaşadı. Polis, hem kimlik kontrolü yaptı, hem de kimi pansiyonları denetledi.

Denetimlerin basın daveti ile de yapılması dikkat çekti.