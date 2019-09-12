“Cephaneliğin bir kısmında patlama oldu”

Çatalköy Belediyesi’nde kriz masası kuruldu. Başbakan Yardımcısı, Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay son duruma ilişkin bilgi verdi, patlamanın cephaneliğin sadece bir kısmında gerçekleştiğini söyledi.

Özersay’ın açıklaması şöyle: “Yollar trafiğe açıldı, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan görüntü alındı, genel bir durum tespiti yapıldı.

Cephaneliğin sadece bir kısmında patlama oldu, diğer kısımlarında bir hasar görünmemektedir. Sıkıntı büyük ölçüde atlatıldı, paniğe gerek yok. Basınçla bölgeye parçalar saçıldı, rastlanması durumunda kimsenin dokunmaması ve yetkilileri araması önemlidir.

Arapköy ve civarında evlerin bahçelerine insanların pek fazla çocuklarını dışarıya bırakmaması uyarısını yapmak istiyorum. Şu anda bölgede de tespit çalışmaları yapılıyor.

Özellikle Türkiye basınında yer bulan bu civardaki bir turistik tesisin tahliye edildiğine ilişkin haberler doğru değildir, panik hali de yoktur. Sadece uçucu olan turistlerin havaalanına götürülmesi söz konusudur.”