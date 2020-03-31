‘Çek sıkıntıları için kredi açılımı’

Kredi Garanti Fonu destekli 12 ay vadeli bir milyar Türk liralık bir kredi paketi oluşturulduğunu yineleyen Başbakan Tatar, özellikle çeklerinin ödenmesinde sıkıntı yaşayanların krediye başvurabileceklerini ifade etti.

Başbakan Tatar “ söz konusu kredinin ilk altı ayının ise ödemesiz olacağını, işletmelere maliyetinin % 9 olacağını” belirtti.

17 milyar TL kredi hacmi bulunduğunu, 1 milyar TL kredi hacminin piyasaya hareket getireceğini kaydetti.

Hükümetin ‘çeklerle ilgili takas’ meselesinde yaşanan sıkıntı için böyle bir açılım yaptığını söyledi.

Ekonomik aktörlere teşekkür eden Başbakan Tatar, Merkez Bankası Başkanı ile birlikte çalışıldığını, ekonomiye rahatlama için daha fazla açılım çalışmaları olduğunu da kaydetti.

Dün akşam açıklanan kredi paketine yönelik konuşan Tatar, “Ödemelerde sorun yaşayan esnaf yararlanabilecek, %3’ü devlet, %9’u alıcı tarafından karşılanan bir kredi sunulacak. 1 Milyar TL kredi hacmi ile piyasaya rahatlık getirme düşüncesindeyiz” dedi.

Tatar, “Sistem olarak ekonominin ayakta durabilmesiyle ve Covid-19’un bizi terk etmesiyle yeniden normal hayata döneceğimizi düşünüyorum. Tüm paydaşların desteğini bekliyoruz. Aldığımız önlemlerin ilerleyen günlerde etkisini göreceğiz. Bu arada Maliye Bakanlığımız TC ile görüşmelerine devam ediyor. Reel ekonomiye sahip çıkmak için projelerimizi paylaşmak istiyorum. TC Halk Bankasıyla %4'lük kredi faizi ile kredi alabilecek, bu vesile ile açıklamış olayım" şeklinde konuştu.

Halk Bank kredisinin 3 ile 6 ay ödemesiz şeklinde olduğunu kaydetti.