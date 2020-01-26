Can kaybı 38'e yükseldi

Elazığ Sivrice’de, 24 Ocak’ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor.

AFAD, depremin ilk gününden bu zamana kadar 788 artçı sarsıntı yaşandığı bilgisini paylaştı.

Arçtıların 21’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde.

Elazığ şehir merkezinde, 1 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları, 2 bina enkazında da tarafa faaliyetleri sürüyor.

Çalışmalarda, toplam 45 kişi sağ kurtarılarak tedavi altına alındı.

Cansız bedenine ulaşılan ya da sonradan hayatını kaybeden kişi sayısı ise 38 oldu.

TRT/EMT