"Çalışanların hayatını idame ettirmek için gerekli tedbirler alınmadı, alınamadı"

Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği, salgını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde işyerlerinin kapatıldığını belirterek, “Bu zorunlu bir tedbirdi elbette ancak diğer zorunluluklar ve çalışanların hayatını idame ettirmek için gerekli olan tedbirler alınmadı, alınamadı. Hala daha da net açıklamalar duymaktan, belirsizliği giderebilecek uygulamalardan uzağız” dedi.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, işyerlerinin 3 haftadır kapalı durumda olduğu; ne zaman açılacağı konusunun da belirsizliğini sürdürdüğü kaydedildi ve şöyle denildi:

“Koronavirüs salgınının hayatımıza girmesi ile bedelinin ağır olacağını, gün geçtikçe de önlem alınmaması halinde bu bedelin artacağını, altından kalkılamaz bir hal alacağını biliyoruz.

Ülkemizde yaşayan herkes sorumluluk altındadır. Yaşamın devamı, işyerlerimizin yeniden ayağa kalkması için tüm toplum bileşenlerinin katılımının sağlanması ve kararların soğukkanlılıkla ve bütün yönleriyle düşünülerek ele alınması şarttır.

Görünen koşullarda ekonominin bir tık dahi dönmesinin altı ayı alacağıdır. Dolayısı ile bir işletme için temel olan ihtiyaç ve harcamaların buna göre planlanması şarttır. Bir dünya ülkesi değiliz ancak salgınla ilgili tedbirlerin, ekonomiyle, yaşamla birlikte ele almaktan başka bir yol olduğunu kimse bize söyleyemez.

Parçamız olan çalışanlarımızın hayatlarının idamesi, sosyal güvenlik yatırımları, kredi taksitleri, borç yükü, karşılıksız çeklerin yarattığı finans sorunları, kiralar en az altı aylık öngörüye göre ele alınmalı, adımlar bu çerçevede atılmalıdır.

K.T. Esnaf ve Zanaatkârlar Odamızla birlikte sorumluluk bilinci içinde yaşamın devamı için dayanışmamızı artırarak mücadele edeceğimizi vurgulamak isteriz.”