Büyükkonuk'ta yeni atama

Büyükkonuk Belediyesi’nde 4 meclis üyesi, görevden çekilmiş sayıldı ve Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) yerlerine yeni üyeler atandı.

YSK’nın Resmi Gazete’de yayımlanan 5 numaralı duyurusuna göre, 24 Haziran 2018’de Büyükkonuk Belediye Meclisi üyeliğine Ulusal Birlik Partisi'nden (UBP) seçilen Sultan Cihangir, Yeniden Doğuş Partisi'nden (YDP) seçilen Tuğba Demiryürek ile Mehmet Bulduk ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden (CTP) seçilen Gülşah Demir, Belediyeler Yasası’nın 42. maddesine istinaden Belediye Meclisi’nin aldığı karar gereğince görevlerinden çekilmiş sayıldı ve üyelikleri sona erdi.

Belediyeler Yasası’nın 42. maddesi, “Meclis üyelerinin, Meclis toplantılarına özürsüz olarak, birbirini izleyen üç toplantıya veya bir yılda toplam altı toplantıya katılmamaları halinde, çekilmiş sayıldıklarını” düzenliyor.

YSK’nın 6 numaralı duyurusunda ise UBP’den Sultan Cihangir’den boşalan meclis üyeliğine bu partinden aday olup seçilemeyenler arasında en çok oyu alan Hasan Milli’nin seçilebilme niteliklerine engel teşkil eden bir suçtan mahkumiyeti bulunması nedeniyle ondan sonraki en çok oyu alan Emrah Öztürk'ün; YDP’den Tuğba Demiryürek ve Mehmet Bulduk'tan boşalan meclis üyeliklerine bu partinden aday olup da seçilemeyenler arasından en çok oyu alan Adem Yel ve İsmail Sönmez'in; CTP’den Gülşah Demir'den boşalan meclis üyeliğine ise bu partinden aday olup da seçilemeyenler arasından en çok oyu alan Ayşe Kubilay'ın seçilmiş oldukları ilan edildi.