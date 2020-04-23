Büyükkonuk’ta uzlaşı, grev kalkıyor

Uzun süredir grevde olan Büyükkonuk Belediyesi çalışanları, belediye ve sendikanın uzlaşıya varmasıyla ödeniyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uzlaşı sağlandığı duyuruldu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın girişimleriyle bugün İçişleri Bakanlığı toplantı salonunda Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Devrimci Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Naşit, Belediye Meclis Üyeleri, Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam ve Yerel Yönetimler Müdürü Fatma Serinkan’ın katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda, uzun süredir Büyükkonuk Belediyesinde yaşanan sıkıntıların aşılması için görüşülerek, taraflar arasında uzlaşı sağlandı.

Baybars, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ve Devrimci Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Naşit ile bugün İçişleri Bakanlığında gerçekleştirilen çok yapıcı bir toplantı sonucunda tarafların uzlaşıya varıldığını belirtti. Varılan uzlaşı sonucunda Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu ve Devrimci Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Naşit uzlaşı protokolüne imza attı.

Baybars, “İyi niyet varsa ortak yol her zaman bulunur”

Baybars, toplum olarak çok zor bir dönemden geçerken, yerel yönetimlerimizdeki sıkıntıların en aza indirilmesi amacıyla bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve nihayetinde de taraflar arasında varılan uzlaşıdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Bakan Baybars, iyi niyet varsa her zaman ortak bir yolun bulunabileceğinin altını çizdi.

Baybars, “Grev yarın son buluyor, çalışanların aralık-ocak maaşları ödeniyor”

Baybars, varılan uzlaşı sonrası, Devrimci Genel-İş Sendikasında örgütlü olan ve Aralık ayından beri maaşlarını alamayan Büyükkonuk Belediye çalışanlarının 9/3/2020 tarihinde başlattıkları grevin yarın itibariyle son bulacağını ve taraflar arası imzalanan protokolle de çalışanların Aralık- Ocak maaşlarının 29/4/2020 tarihiyle eksiksiz ödenecek olmasının bu zor dönemde çok önemli olduğunu söyledi. Ayrıca Baybars, imzalanan protokolle belediye gelirlerinden ödeme yaparken önceliğin personel maaşlarına verileceğinin kararının da protokolde yer alındığı belirtti.

Bakan Baybars, toplantıya katılan Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu’na, Devrimci Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Naşit’e, Belediye Meclis Üyelerine, Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam’a yapıcı ve iyi niyetli yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederek, varılan uzlaşının hem belediye çalışanlarına hem de tüm Büyükkonuk halkına hayırlı olmasını diledi.