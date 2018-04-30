Bulaşıcı hastalık İTHAL EDİYORUZ

2016 ila Mart 2018 tarihleri arasında toplamda 2817 kişide ‘bulaşıcı hastalık’ tespit edildi.

1603 TC uyruklu, 1036 3’üncü dünya ülkesi vatandaşı, 38 de KKTC uyruklu kişide bulaşıcı hastalık görüldü. 111 konsomatris bulaşıcı hastalıkları nedeniyle ülkeden sınır dışı edildi.



Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ın kuzeyinde 2016 ila Mart 2018 tarihleri arasında toplamda 2817 kişide ‘bulaşıcı hastalık’ tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı resmi verilerine göre; toplumda en çok görülen ‘bulaşıcı hastalık’ Hepatit B taşıcılığı oldu, 2.5 yılda 2.232 kişide söz konusu hastalık tespit edildi.

Aynı dönemde 278 kişide Anti HCV yani Hepatit C virüsüne rastlandı. Bununla birlikte 92 kişide HIV (AİDS) görüldü.

Kıbrıs'ın kuzeyinde tespit edilen bulaşıcı hastalıkların birçoğu vatandaş olmayan kişilerde görüldü.

TC uyruklular ilk sırada…

Bulaşıcı hastalık görülen kişilerin uyruklarına göre dağılımına bakıldığında TC uyruklu kişilerin ilk sırada yer aldığı resmi kayıtlara geçti.

Söz konusu yıllar arasında 1603 TC uyruklu, 1036 3. dünya ülkesi vatandaşı, 38 KKTC uyruklu kişide bulaşıcı hastalık görüldü.

111 konsomatris bulaşıcı hastalıkları nedeniyle ülkeden sınır dışı edildi.

3 bakanlıktan ortak çalışma…

Öte yandan YENİDÜZEN’e bilgi veren Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Dr. Yeşim Gümüşdağ ise çalışma izinleri ve yabancı uyruklu öğrencileri kayıt altına almak için Sağlık Bakanlığı’nın yanı sıra İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ortak çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Bulaşıcı hastalıklara yönelik ‘takip sisteminin’ geliştirilerek, ‘online sisteme’ geçilmesinin gündemde olduğunu ifade eden Gümüşdağ, bu konuda her 3 bakanlığın da istatistiki veriler tuttuğunu ancak entegre sisteminin oluşturulmasının çok daha iyi olacağını dile getirdi.

HEPATİT B İLK SIRADA! 2.5 yılda 2.232 kişide Hepatit B tespit edildi. Aynı dönemde 278 kişide Anti HCV yani Hepatit C virüsüne rastlandı. Bununla birlikte 92 kişide HIV (AİDS) görüldü.

RESMİ VERİLERLE YILLARA GÖRE ‘BULAŞICI HASTALIK’ PROFİLİ…

2016 verileri…

14’ü KKTC vatandaşıydı…

2016 yılında KKTC vatandaşı 7 kişide Hepatit B taşıyıcılığı, 3 kişide Aktif Hepatit B, 1 kişide HCV RNA, 1 kişide de frengi (sifiliz) hastalığı, 1 kişide HIV, 1 kişide de Anti HCV(+) görüldü.

Söz konusu dönemde Hepatit A, Gonere (bel soğukluğu), cinsel yolla buluşan genital sivil hastalığı(Genital verü) ya da cinsel yolla bulaşan hastalıklar sınıfına giren viral hastalık (Genital Herpes)’e rastlanmadı…

695: TC vatandaşı

Aynı dönemde 695 TC uyruklu kişide bulaşıcı hastalığa rastlandı. Söz konusu kişilerin 647’sinde Hepatit B taşıyıcılığı görüldüğü kayıtlara geçti.

Bununla birlikte 31 kişide Anti HCV (+), 7 kişide HIV, 6 kişide Hepatit A’ya rastlandı.

1 kişide HCV RNA(+) görüldüğü de görüldü.

Bel soğukluğu(gonere), frengi (sifiliz, VDRL), cinsel yolla buluşan genital siviller(Genital verü) ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar sınıfına giren viral hastalık (Genital Herpes)’e rastlanmadı.

3. dünya ülke vatandaşları…

Aynı dönemde 419 3. dünya ülkesi vatandaşlarında bulaşıcı hastalığa rastlandı.

Resmi kayıtlara göre; 301 3. dünya ülkesi vatandaşta Hepatit B taşıyıcılığı görüldü. 69 kişide Anti HCV(+), 28 kişide HİV, 7 kişide aktif Hepatit B rahatsızlığı tespit edildi.

Diğer veriler şöyle: Hepatit A: 1, HCV RNA(+):13, bel soğukluğu (Gonere): 0, Frengi (Sifiliz, VDRL):0, cinsel yolla buluşan genital siviller(Genital verü):0, cinsel yolla bulaşan hastalıklar sınıfına giren viral hastalık (Genital Herpes): 0.

Konsomatrislerin sayısı: 59

2016’da gece kulüplerinde çalışan 59 konsomatriste bulaşıcı hastalık görüldü.

29 konsomatriste frengi (sifiliz, VDRL):14 konsomatriste ise Aktif Hepatit B hastalığı rastlandı.

Konsomatrislerle ilgili diğer veriler şöyle: Hepatit B taşıyıcı:0, Hepatit A: 0, Hepatit C (Anti HCV(+): 8, HCV RNA(+):0, bel soğukluğu (Gonere):0, HIV:4, cinsel yolla buluşan genital siviller(Genital verü): 4, cinsel yolla bulaşan hastalıklar sınıfına giren viral hastalık (Genital Herpes): 0.”

2017’de bulaşıcı hastalıklar…

Bulaşıcı hastalığa yakalanan KKTC vatandaşı sayısı: 16

Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 2017 yılında 16 KKTC vatandaşında bulaşıcı hastalık tespit edildi.

Bu kişilerin 8’sinde HIV, 6’sında genital verü, 1’inde Aktif Hepatit B , 1 kişide de Hepatit B taşıyıcılığı görüldü.

Aynı dönemde KKTC vatandaşlarında Hepatit A, Hepatit C (Anti HCV(+), HCV RNA(+), bel soğukluğu (Gonere), frengi (sifiliz, VDRL) ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar sınıfına giren viral hastalık (Genital Herpes) hastalığı görülmedi.

693’ü TC uyruklu…

Resmi kayıtlara göre 2017’de bulaşıcı hastalık görülen TC uyruklu kişi sayısı 693. TC uyruklu kişiler arasında görülen bulaşıcı hastalıklarda hepatit B taşıyıcılığı ilk sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde 647 kişide Hepatit B taşıyıcılığına rastlandı. Aynı yıl, 7 kişide HIV görüldü.

Diğer veriler şöyle: Aktif Hepatit B:3, Hepatit A: 2, Hepatit C (Anti HCV): 31, Hepatit C (HCV RNA(+):1, bel soğukluğu (gonere)0, frengi (sifiliz,VDRL): 0, cinsel yolla buluşan genital siviller(Genital verü):2, cinsel yolla bulaşan hastalıklar sınıfına giren viral hastalık (Genital Herpes): 0.

2017’de 420 kişide ‘bulaşıcı hastalık’…

Bulaşıcı hastalık görülen 3. dünya ülkesi vatandaşlarının sayısı ise 420 olarak kayıtlara geçti.

Bu konudaki veriler şunlar: Aktif Hepatit B:7, Hepatit B taşıyıcı:301, Hepatit A: 0, Hepatit C(Anti HCV(+): 69, Hepatit C (HCV RNA:13, bel soğukluğu (gonere) 1, frengi(sifiliz,VDRL): 0, HIV:28, cinsel yolla buluşan genital siviller(Genital verü):1, cinsel yolla bulaşan hastalıklar sınıfına giren viral hastalık (Genital Herpes): 0.

45 konsomatris sınır dışı…

Söz konusu dönemde bulaşıcı hastalık görülen 45 konsomatris sınır dışı edildi.

30 konsomatriste frengi yani ‘sifiliz’ hastalığı görüldü, 4’ünde de AİDS teşhis edildi.

Bulaşıcı hastalıkların dağılımı şöyle: Aktif Hepatit B:2, Hepatit B taşıyıcı:0, Hepatit A: 0, Hepatit C(Anti HCV): 8, Hepatit C (HCV RNA) :0, bel soğukluğu(Gonere):0, cinsel yolla buluşan genital siviller(Genital verü):1, cinsel yolla bulaşan hastalıklar sınıfına giren viral hastalık (Genital Herpes): 0.

1 Ocak-30 Mart 2018…

427 kişide bulaşıcı hastalık…

2018’in ilk 3 ayında ise 427 kişide ‘bulaşıcı hastalık görüldü.

Bunların 215’i TC, 197’si 3. dünya ülkesi vatandaşıydı. Aynı dönemde 8 KKTC vatandaşında da bulaşıcı hastalık tespit edildi.

Bulaşıcı hastalık nedeniyle ülkeden ihraç edilen konsomatris sayısı ise 7 olarak kayıtlara geçti.

KKTC vatandaşları…

Aynı dönemde bulaşıcı hastalık görülen 8 KKTC vatandaşının 2’sinde Hepatit B taşıyıcılığı, 1’inde aktif Hepatit B, 3’ünde cinsel yolla buluşan genital siviller(Genital verü),1’inde de Anti HCV(+) hastalığı görüldü.

215 TC vatandaşı…

3 aylık dönemde bulaşıcı hastalık görülen 215 TC vatandaşının 187’sinin Hepatit B taşıyıcısı olduğu kayıtlara geçti.

Aynı dönemde 6 kişide Aktif Hepatit B, 13 kişide Anti HCV(+), 5 kişide HCV RNA(+), 1 kişide cinsel yolla buluşan genital siviller(Genital verü), 3 kişide de HIV görüldü.

3. dünya vatandaşları: 197

Bulaşıcı hastalık görülen 197 3. dünya ülkesi vatandaşlarında rastlanılan hastalık türleri ise şöyle: Aktif Hepatit B:6, Hepatit B taşıyıcı:110, Hepatit A: 0, Hepatit C (Anti HCV): 45, Hepatit C(HCV RNA):36, bel soğukluğu (Gonere):0, frengi (sifiliz, VDRL): 0, HIV:0, cinsel yolla buluşan genital siviller(Genital verü):0, cinsel yolla bulaşan hastalıklar sınıfına giren viral hastalık (Genital Herpes):0.

7 konsomatris ihraç…

Yapılan kontrollerde bulaşıcı hastalık görülen 7 konsomatris ise ülkeden sınır dışı edildi.

Konsomatrislerin 2’sinde AİDS, 3’ünde frengi (sifiliz), 2’sinde de Hepatit C (Anti HCV)’ye rastlandı.

3 BAKANLIK, ORTAK ÇALIŞMA… YENİDÜZEN’e bilgi veren Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Dr. Yeşim Gümüşdağ ise çalışma izinleri ve yabancı uyruklu öğrencileri kayıt altına almak için Sağlık Bakanlığı’nın yanı sıra İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ortak çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Dr. Yeşim Gümüşdağ:

“Takip sisteminde hedef online sisteme geçiş”

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Dr. Yeşim Gümüşdağ, bulaşıcı hastalıklarla ilgili artış yaşanmadığını kaydetti, bu konuda halkın endişe duymaması gerektiğini açıkladı.

Gümüşdağ, çalışma izinleri ve yabancı uyruklu öğrencileri kayıt altına almak için Sağlık Bakanlığı’nın yanı sıra İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ortak çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Bulaşıcı hastalıklara yönelik ‘takip sisteminin’ geliştirilerek, ‘online sisteme’ geçilmesinin gündemde olduğunu ifade eden Gümüşdağ, bu konuda her 3 bakanlığın da istatistiki veriler tuttuğunu ancak entegre sisteminin oluşturulmasının çok daha iyi olacağını dile getirdi.

Gümüşdağ, bulaşıcı hastalıklar nedeniyle tedavi gören kişilerin ilaçlarında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını da belirtti.

“TAKİP SİSTEMİNDE ONLİNE SİSTEM HEDEFİ”…Bulaşıcı hastalıklara yönelik ‘takip sisteminin’ geliştirilerek, ‘online sisteme’ geçilmesinin gündemde olduğunu ifade eden Gümüşdağ, bu konuda her 3 bakanlığın da istatistiki veriler tuttuğunu ancak entegre sisteminin oluşturulmasının çok daha iyi olacağını dile getirdi.

“Bildirim zorunluluğu var”

Bu tür hastalıkların ihbarının hem devlette hem de özel hastanelerde bildirilmesinin zorunlu olduğunu söyleyen Gümüşdağ, yapılan bildiri sonrasında hastalıklara göre tedbir alındığını kaydetti.

Gümüşdağ, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sıhhi müfettişlerin bulaşıcı hastalık görülen kişilerin ailelerine yönelik durum tespiti yaptığını, aşılarının yapılıp yapılmadığını kontrol ettiklerini aktardı.

“Hepatit B aşısı konusunda aileler bilinçli…”

Yakın zamanda ‘aşı tarayıcılığına’ yönelik kamuoyu araştırmasına göre; özellikle çocukların yüzde 80’inde Hepatit B aşısının yapıldığı sonucuna ulaştıklarını belirten Gümüşdağ, “Toplumda bu konuda bilinç oluştu. En iyi yapılan aşı türü Hepatit B’dir. Aileler bu konuda çok duyarlı.” dedi.

Gümüşdağ, Hepatit B’nin rastlanan kişilerin sınır dışı edilmediğini ancak Sağlık Bakanlığı tarafından takibe alındığını, HIV yani AİDS görülen KKTC vatandaşı hariç yabancı uyruklu kişilerin ihraç edildiğini aktardı.