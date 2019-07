Buffer Fringe programı açıklandı

Lefkoşa ara bölge ve çevresinde 25 – 27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Buffer Fringe VI’nın programı açıklandı. Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Kıbrıs’ın tek Fringe Festivali kapsamında 1984 Bar ve Dancehouse Nicosia’da 3 gün boyunca 8 eşsiz performans sergilenecek. Dayanışma Evi’nin arkasında yer alan Venedik Hisar Hendeği’nde ise çeşitli paralel etkinlikler olacaktır.

Bu yıl, toplamda 8 yerel ve uluslararası performans seyircilerle buluşacak: Kıbrıs’tan Elena Alexandrou’nun Dans Performansı “Re.move”, ve Dimitris Chimonas’ın disiplinlerarası performansı “The only way out is Through” ile toplam 2 adet yerel performans; Kıbrıslı sanatçı Lefki Papachrysostomou ile İsviçre’den Alma Alba Theatre Company ortak çalışması Heteroclite “buffer memory” ve Kıbrıslı – Hollandalı sanatçıların işbirliği ile hazırlanmış olan Aristi Pavlou’dan ΔΙ(ΦΩΝΙΑ) | BI(PHONY) ile 2 adet yerel-uluslararası işbirliğinden oluşan performans sergilenecektir. Uluslararası performanslar ise Suriyeli sanatçı Khaddour Hussein’den “Self-visit” adında bir Dans oyununu, İspanya’dan Ely Daou’nun “I...Cognitive maps-Chapter 1” adında bir hikaye anlatımı performansını, Portorico’dan dans grubu CLAROSCURO dans performansları “Oscilo”’ ve Lübnan’dan Raffı Feghali’ye ait “Peer Gynt of Bourj Hammoud” adlı tiyatro oyununu içermektedir. Bahsi geçen performanslar 25 Ekim (festivalin ilk günü) günü Kıbrıs’ın kuzeyinde 1984 Bar’da ve 27 Ekim (festivalin son günü) günü Kıbrıs’ın güneyindeki Dancehouse Nicosia (eski Ayios Andreas Pazar)’da yer alacak.

26 Ekim’de Ledra Palace ara bölge “ara bölgelerin tanımlanması” fikriyle bir etkileşim ve üretim alanına dönüştürülecektir. Bununla birlikte, ‘Toplum ve Sanat’ üzerine bir uzun masa aytışması, açık mikrofon sahnesi, ve üniversite öğrencilerinden daha fazla performans ve enstalasyon, ve diğer paralel etkinlikler Dayanışma Evi’nde ve Venedik Hisarı çevresinde yer alacak. Benna Gaean Maris’den (ABD) bir film projeksiyonu, Ayca Ceylan’dan (TR) Ört, doldur, göm aşk ne?/Cover, fill, bury... What is love? Adlı etkileşimli bir performans, Polonyalı sanatçı Katarzyna Gorczyca ve grubu da You Are Such A Nerd With This Hula Hoop adlı oyun ve performanslar sergilenecek. Ayrıca, Israil’den Moran Duvshani de açık alanda seyircilerin kalp atışlarını Cardiophone ile ölçerek, birebir etkileşimli bir performans sunacaktır. Kıbrıs’tan Barış Parlan digiTale Journey başlığı altında canlı bir görsel-işitsel remix performası sergileyecek, Thadd Correia (CA/CY) ve bir grup genç öğrenci Buffer Shorts’u sunacak, Anber Onar (CY) Border Frequency adlı Video Enstalasyonu’nu Dayanışma Evi’nde sergileyecek. Son olarak ise The Affective Garage: A Collective Junction adlı disiplinler arası performansı ile Nihal Soğancı (CY) ara bölgede yer alacak.

Etkinlik sonunda 26 Ekim'de konuklar ağaç dikmeye davet edildi.