BTM gole doymadı

Hüseyin ÖZBARIŞCI

200 MAÇTA 676 GOL… Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi’nde grup maçları geçtiğimiz hafta sonunda oynanan 10’uncu hafta karşılaşmalarıyla birlikte sona erdi. 10 hafta boyunca 42 takımın mücadele ettiği ligde toplamda 200 maç oynandı ve fileler 676 kez havalandı. Bu gollerin 18 tanesi maçlar oynanmadığından dolayı sadece kağıt üstünde oldu.

676 gol kaydedildi

BTM Ligi’nde grup maçları boyunca toplamda 200 maç oynandı. Lig boyunca oynanan bu karşılaşmaların toplamında 676 kez fileler havalandı. 10 Hafta boyunca devam eden ligde 3.48 gol ortalaması maç başına, 67.6 gol ortalaması da hafta başına olarak hesaplandı

En dikkat çeken takım Çanakkale oldu

BTM Ligi 2’nci Grup ekiplerinden Çanakkale, lig boyunca hem attığı gol sayısı, hem de gösterdiği performansla ligde en dikkat çeken takım oldu. Yeşil beyazlılar, lig boyunca çıktığı 10 karşılaşmanın hiçbirinde de mağlup olmadı. Grup karşılaşmalarını namağlup unvanıyla tamamlayan Çanakkale, sadece 2 beraberlik aldı. Çanakkale, lig boyunca 36 gol atarak ligde en çok gol atan iki takımdan biri oldu. Mağusa ekibi, kalesini de gole kapattı. Çanakkale lig boyunca kalesinde sadece 3 gol gördü. Ligin 3’üncü Grubu’nda mücadele eden Görneç lig boyunca 36 gol kaydederek, en çok gol atan bir diğer takım oldu.

200 maçın 6’sı oynanmadı

BTM Ligi’nin son haftalarına doğru bazı takımlar sahaya çıkmadı. 1. Grup’tan Ergazi ligde kalan son 3 maçına çıkmayarak bu maçlardan hükmen yenik sayıldı. Ergazi, bir sezonda 3 maça çıkmadığı için BTM Ligi Statüsü’ne göre önümüzdeki 2 sezon boyunca lige katılamayacak. 2.Grup ekiplerinden Yenişehir 8 ve 9’uncu haftalarda sahaya çıkmazken, önümüzdeki 2 sezon boyunca ceza almamak için son hafta maçına çıkmak zorunda kaldı. Sahaya çıkmayan bir başka takım ise 5. Grup’ta mücadele eden Ağırdağ takımı oldu. Ağırdağ, son haftadaki Karaoğlanoğlu maçına çıkmadı. Saha çıkmayan bu takımların rakipleri bu maçlardan 3-0’lık skorla hükmen galip sayıldı.

En çok gol Arda Özkan’dan

BTM Ligi’nin 3’üncü Grubu’nda 25 puan toplayarak gruptan lider olarak çıkan Görneç’in golcü oyuncusu Arda Özkan, lig boyunca 20 gol atarak ligin en golcü oyuncusu oldu. Takımının attığı 36 golün 20’sini kendisi atan Arda, gösterdiği performansla da dikkat çekti.

BTM 1. Ligi’nde 19 takım mücadele edecek

Önümüzdeki Aralık ayında başalayacak olan BTM 1.Ligi’ne 19 takım mücadele edecek. Geride kalan sezonda Birinci Lig’den küme düşen Dipkarpaz, Düzkaya, Denizli, Karşıyaka, Tatlısu, Mesarya ve Serdarlı takımları bu ligde mücadele edecek. Bu mücadele edecek diğer takımlar ise geride kalan BTM Ligi’nde terfi eden sıralamadaki 1’inci ve 2’nci takımlar olacak. Tatlısu Seracılar, Geçitkale, Dörtyol, Karaoğlanoğlu, Gaziköy ve Aydınköy takımlarının bu ligde yer alması kesinleşirken, önümüzdeki günlerde oynanacak son 8 maçlarından da Birinci Lig’e terfi edemeyen takımların 6 tanesi BTM 1. Ligi’nde yer alacak.

Bir üst tur maçları nefes kesecek

BTM Ligi’nde son 8 takım arasına kalarak Play-Off maçlarını oynamaya hak kazanan takımların maçları nefes kesecek. Maçlar Cumartesi günü oynanacak. Pazartesi günü gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde olmuştu;



Akçay - Akıncılar Vadili

Görneç – Yılmazköy

Ortaköy – Çanakkale

Yıldırım - Kumyalı

Lig boyunca dikkat çeken detaylar şu şekilde;

Oynanan maç sayısı: 200 (Sahada 194 maç oynandı)

Atılan gol sayısı: 676 (Sahada 658 gol atıldı)

En çok gol atan takım: Çanakkale, Görneç (36 Gol)

En çok gol yiyen takım: Serhatköy (39)

En az gol yiyen takım: Çanakkale (3)

En az gol atan takım: Ergazi (3)

En farklı skorlar: (8 fark) 7. Hafta Aydınköy – Serhatköy: 9-1, 8.Hafta Akçay – Serhatköy: 9-1, Ortaköy – Alayköy: 10-2

En farklı deplasman galibiyeti: 10. Hafta Çayönü – Pile: 2-8

Gol Kralları

İbrahim Çelik: 6 gol (Tatlısu Seracılar)

Uvanç recaioğlu: 19 gol (Çanakkale)

Arda Özkan: 20 gol (Görneç)

Emrah Zahlül: 7 gol (Dilekkaya)

Salih Şerifoğlu: 8 gol (Karaoğlanoğlu)

Berk Göksoylu: 8 gol (Ortaköy)

Tolga Canova: 10 gol (Aydınköy)