Boğazını sıktı! Yumruk attı!
Kız arkadaşını darp edip, burnunun kıran Ö.C.A., mahkemeye çıkarıldı.
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Kız arkadaşını darp edip, burnunun kıran Ö.C.A., mahkemeye çıkarıldı.
Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Adnan Kardeşler, 08 Ocak 2020 tarihinde, saat 00.30 sıralarında, Edremit’te ikametgâhı içerisinde aralarında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma sonucunda kız arkadaşı N.K.’yi darp edip, boğazını sıkıp, yumruk atarak burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu, söyledi.
Şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını kaydeden polis, ifadesinde kız arkadaşının estetik yaptırdığı için burnunun kırık olduğunu söylediğini aktardı.
Kardeşler, soruşturma yapılacağını, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.
Mahkeme kabul etti.
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