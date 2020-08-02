BM’den ‘askeri diyalog’ önerisi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Barış Gücü’nün (UNFICYP) adadaki görev süresinin 6 ay daha uzatılmasıyla ilgili kararında iki yeni başlık açtı.

Fileleftheros gazetesine göre Kıbrıs Türk ve Rum tarafı ile adadaki BM temsilcileri arasındaki görüşmelere, 2537 sayılı karar çerçevesinde yeni başlıklar eklendi.

Birleşmiş Milletler adadaki ateş kes süreci içerisinde iki taraf arasında “askeri diyalog mekanizması” oluşturulmasını öneriyor. Bir diğer öneri ise Pile’de güvenliğin sağlanması için iki tarafın da etkin rol alması üzerinde şekilleniyor.

Fileleftheros gazetesi, özellikle Pile’yle ilgili öneriyi yorumlarken, UNFICYP’in Pile’deki düzenin korunması konusunda kendini dışarda bırakması taktiğinin izlendiğini yazdı.