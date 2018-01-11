Bir yılda 11303 ünite kan

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Bülent Dizdarlı, 2017 yılı Kan Bankası istatistikleri kamuoyu ile paylaştı.

İstatistiklere göre en fazla kan Lefkoşa’da verilirken, kan grupları arasında en az AB Rh – kan temin edildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

2017 yılında kan bankamızca toplam 12414 ünite kan temin edilmiştir. Talep üzerine hastalara toplam 11303 ünite kan verilmiştir.

Kan temininde 6034 ünite ile Lefkoşa başı çekerken , 2453 ünite ile düzenlenen sivil kampanyalar ikinci, Mağusa ise 552 ünite ile üçüncü temin yerimiz olmuştur. Bunları sırası ile 496 ünite ile Girne,6 ünite ile Güzelyurt takip etmiştir.

Ayrıca Kıbrıs Türk Barış kuvvetleri mensupları 2873 ünite kan bağışlayarak önemli bir ihtiyacı karşılamıştır. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensupları 165 ünite ile önemli bir katkıda bulunmuşlardır.

Kan verilen yerlerde ise yine ilk sırayı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesi 5877 ünite ile almıştır. Girne Akçiçek Hastanesinde 511, Mağusa Devlet Hastanesinde ise 295 Ünite, Cengiz Topel Hastanesine 160 ünite kan verilmiştir. Bunların dışında Thalasamia merkezinde ilgili kişilere toplam 3380 Ünite kan tedarikinde bulunulmuştur.

Kamu sektörü dışında özel sektöre de gerektiğinde kan bulunmuştur. Nitekim :

Kolan hastanesine 439, YDÜ Hastanesine 176, Etik hastanesine ise 90 ,Life hospital’e 76, Tunççevik hastanesine 84, Kamiloğlu Hastanesine 64, Mağusa Tıp merkezine 37, Mağusa yaşam hastanesine 21 ve toplam on beş özel kliniğe 76 ünite kan tedarik edilmiştir.

Yıl boyunca en çok 1152 ünite ile Mayıs ayında kan temin edilirken, en az Temmuz ayında 837 ünite ile kan tedariki sağlanmıştır. Yine yıl boyunca en çok A Rh+ kan (5078 Ünite) bulunurken, en az AB Rh - (117 Ünite) kan temin edilmiştir.

Kan bankamızın yıl boyunca aylara ve kan gruplarına ait istatistiki bilgiler detaylı bir şekilde ekte sunulmuştur.



