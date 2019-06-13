“Bir kıvılcım, orman yangınına dönüşebilir”

REFÜJLER DE OT DOLU… Girne-Lefkoşa anayolu ve Boğaz yolu adeta yangına davetiye çıkarıyor, refüjlerden yola taşan otlar kaza tehlikesi de barındırıyor.

Devrim DEMİR

Havaların ısındığı bugünlerde, arazi yangınlar da sıklıkla yaşanmaya başladı. Yağmurlu geçen kıştan sonra hemen her bölgede ‘insan boyunu aşan otlar’, büyük yangın riski taşıyor.

Girne-Lefkoşa anayolu ve Boğaz yolu adeta yangına davetiye çıkarıyor, refüjlerden yola taşan otlar kaza tehlikesi de barındırıyor.

Kuruyan ve insan boyuna ulaşan otların yanı sıra her gün yüzlerce kişinin kullandığı anayol kenarındaki çöpler utandırıyor.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye bölüm müdürü Ahmet Özmenek, yol kenarlarında başlayan yangınların arazi daha sonra ise orman yangınına dönüşebileceği hususunda vatandaşı uyardı.

Girne-Lefkoşa anayolundaki otlar insan boyunda

Her gün yüzlerce kişinin kullandığı Lefkoşa-Girne anayolu orta refüjündeki kuru otlar insan boyuna ulaştı.

Kuru otların yanı sıra anayol kenarlarına atılan çöpler yangına davetiye çıkarıyor.

Çöpler üzücü görüntülere sahne

Girne-Lefkoşa anayolu ve Boğaz yolu anayol kenarlarında dağ kadar biriken çöpler üzücü görüntülere sahne oluyor. Orta refüjler gibi yol kenarlarında bulunan kuru otlar bölgelerdeki arazi ve yerleşim yerleri için büyük tehlike saçıyor.





Lefkoşa-Girne Anayolu kuru otların yanı sıra anayol kenarlarına atılan çöpler yangına davetiye çıkarıyor.

Boğaz yolu anayol kenarında gelişigüzel atılan çöpler ve yayılan koku mide bulandırıyor

Özmenek: “Otlar belediye kanalı ile temizlensin”

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı İtfaiye Müdürü Ahmet Özmenek, YENİDÜZEN’e konuştu. Anayol ve yol kenarlarında büyüyen kuru otların risklerinin çok fazla olduğuna değinen Özmenek, atılan bir izmaritin önce arazi daha sonra orman yangınına dönüşebileceğini belirtti.

Sıcak havanın etkisini göstermeye başlaması ile vatandaşların piknik alanlarında da dikkatli olması gerektiğine değinen Özmenek, Orman Dairesi’nin izin verdiği yerlerde ateş yakılmasına dikkat edilmesi gerektiği hususuna değindi.

“İzmarit atmayın, otları yakmayın”

İtfaiye Müdürü Ahmet Özmenek, 2019 yılının altıncı ayına yangınlarla hızlı bir giriş yaptıklarını ekin yangınlarının fazla olduğuna dikkati çekti.

Elektrik hatlarından çıkan yangınlarla ilgili de ihbar alındığını kaydeden Özmenek, “Vatandaşlar izmaritlerini kesinlikle atmasın. Temizlik maksadı ile kuru otları yakmasın. Biriken otları temizledikten sonra belediyelere kanalı ile temizliklerini tamamlasınlar. Bir önceki yıla göre kışımız ağır ve yağışlı geçtiği için kuru ot çok fazla gelişti. Orman sahalarına yakın yerler özellikle temizlensin. İnsanlarımız daha duyarlı ve titiz davransın. Bir orman yanarsa, canımız yanar memleketimizde fazla orman yok olana da sahip çıkalım” dedi.