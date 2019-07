“BiPBOX’u takip et Genç Yapı Market’ten hediye çeki kazan”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, BiP uygulaması içerisindeki “BiPBOX” kanalını sadece takip eden müşterilerine hediye kazandırmaya devam ediyor.

Bugüne kadar yüzlerce hediye kazandıran BiPBOX, Genç Yapı Market’le yaptığı iş birliği ile her hafta 5 kişiye 200’er TL’lik hediye çeki kazandırıyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, hem Genç Yapı Market’ten hediye çeki kazanmak hem de her hafta BiPBOX takipçilerine özel verilen hediyelere sahip olmak için tek yapılması gerekenin BiP uygulaması içerisindeki BiPBOX kanalını ücretsiz takip etmek olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, BiP uygulaması içerisinde yer alan BiPBOX kanalı ile hiçbir işlem yapmadan her hafta binlerce takipçisine ulaşarak hediyeler kazandırmaya devam ederken yeni iş birliğini hatırlattı. Müşterilerine her zaman farklı ve yeni avantajlar sunan Kuzey Kıbrıs Turkcell, yeni dijital iletişim kanalı BiPBOX ile Genç Yapı Market’ten her hafta hediye çeki kazandırıyor. Temmuz sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında her hafta 5 kişi 2’şer adet 100 TL yani toplamda 200’er TL’lik hediye çeki kazanıyor.

“Her hafta 1000 TL kazandırıyor”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 176 bini aşkın kullanıcıya sahip popüler mesajlaşma uygulaması BiP’e eklediği BiPBOX kanalı ile takipçilerine avantajlar sunmaya devam ettiğini duyurdu. Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre kampanya kapsamında her hafta 5 kişi 200’er TL’lik yani toplamında 1000TL’lik hediye çeki kazandırıyor. BiPBOX kanalı ile müşterilerin hiçbir işlem ve koşul gerektirmeden hediyeler kazandığını söyleyen Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri Genç Yapı Market ile yapılan bu kampanyanın tamamen müşterilerin faydasına olduğunu vurguladı. 31 Temmuz tarihine kadar geçerli olan kampanyanın Mağusa, Girne ve Lefkoşa’da yer alan Genç Yapı Marketlerde geçerli olduğu belirtilirken çekilişin her Pazartesi günü yapıldığı ve kazananlara Çağrı Merkezi tarafından bilgi verildiği de aktarıldı.

Hediye çekini nasıl kazanırım?

Kuzey Kıbrıs Turkcell yaptığı açıklamada BiP uygulamasını kullanan kişilerin Genç Yapı Marketlerde kullanabileceği hediye çekini kazanmak için tek yapılması gerekenin “Keşfet” sekmesi içerisindeki “BiPBOX” kanalını takip etmek olduğunu belirtti. Açıklamada “KKTC’de bir ilk” olan bu yenilikten faydalanmanın ücretsiz olduğu vurgulanırken BiP uygulamasından görüntülü ve sesli arama dahil tüm yazışmaların da ücretsiz yapıldığını hatırlatılırken şu bilgilere de yer verildi: “BiP uygulamasına sahip olmayan kullanıcılar bu uygulamayı telefonlarına indirerek kullanabiliyor. BiP uygulamasını ilk kez indirenlerin telefonlarına hoş geldin hediyesi olarak haftalık 1GB internet de hediye olarak tanımlanıyor. Kullanıcıların BiP uygulamasını indirmek için telefonlarının işletim sistemine göre Appstore veya Google Play Store’a girip uygulamayı yüklemeleri yeterlidir.”