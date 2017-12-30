Binatlı’nın sırtı yere gelmez: 3-1

K-Pet Süper Lig’in ilk devresinin son karşılaşmasında Binatlı, Gençler Birliği’ni konuk etti. Karşılaşmada konuk ekip 1-0 öne geçse de, Binatlı maçı 3-1 kazanmasını bildi. Mücadelede iki takım da sahada istekli ve arzulu bir oyun sergilerken, sahadan galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip oldu. Binatlı bu galibiyetle 29 puana ulaştı ve ilk devreyi Yenicami’nin ardından 2’nci sırada tamamladı. Gençler Birliği ise, geçtiğimiz hafta Yeni Boğaziçi karşısındaki aldığı yenilgi sonrası yine yenilgi yaşadı ve ilk devreyi 24 puanda kapattı.

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek**, Cemal Sakallı**, Ahmet Özkurtuluş**

BİNATLI

Yusuf Yontar**

Reşit Erişik**

Taner Bingöllü**

Eren Can Arslan**

Erbay Bertiz**

Peter***

Burak Sarıkaya**

(Dk.57 Çağdaş)**

Amoo Kehinde**

(Dk.88 Alaaddin)

Kemal Yıldırım**

Evor John Bello***

Mehmet Neşe**

(Dk.80 Abdullah)

TD: Gökmen Davutoğlu

G.BİRLİĞi

Ali Aydemir**

Sinan Öğüt**

Emir Dolu**

(Dk.74 İ. Köse)*

Sercan Çoban*

Ertan Bulut**

Mehmet Erol**

Şenol Şöför**

Nnaemeka Uzor*

(Dk.74 Sertan)*

Yakubu Malik*

Tonbara Tiongoli*

Yusuf Beyazi**

TD: Hasan Topaloğlu

GOLLER: Dk.40 ve 81 Evor John Bello, Dk.66 Peter (Binatlı) Dk.26 Ertan Bulut (P) (G. Birliği)

Fotoğraf: Hüseyin ÖZBARIŞCI