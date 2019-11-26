“Berlin sonucu: Rotası belirlenmiş bir yol haritası”

CTP Milletvekili Fikri Toros iki liderin BM Genel Sekreteri ile Berlin’de gerçekleştirdiği görüşmeyi yorumladı, “Berlin’den çıkan sonuç kapsamlı çözüm sürecinin son aşamasına dair, rotası belirlenmiş bir yol haritası olarak anlaşılmalıdır” dedi.

Toros, “İki bölgeli, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı Federal çözüm modeline olan bağlılığın ve kararlılığın yeniden teyit edilmiş olması; süreç zemininin netleşmiş olması; BM Genel Sekreteri’nin kapsamlı stratejik siyasi anlaşma hedefi doğrultusunda çabalarına devam edeceğini taahhüt etmesi ve bir hareket planına işaret etmesinin, beklentileri büyük oranda tatmin etmiş olduğundan memnuniyet verici olduğunu” kaydetti.

Toros şunları söyledi:

Berlin’de gerçekleşen 3’lü görüşmeden çıkan sonucu, olumlu değerlendiriyor ve selamlıyorum.

İki bölgeli, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı Federal çözüm modeline olan bağlılığın ve kararlılığın yeniden teyit edilmiş olması; süreç zemininin netleşmiş olması; BM Genel Sekreteri’nin kapsamlı stratejik siyasi anlaşma hedefi doğrultusunda çabalarına devam edeceğini taahhüt etmesi ve bir hareket planına işaret etmesi, beklentilerimizi büyük oranda tatmin etmiş olduğundan memnuniyet vericidir.

Berlin’den çıkan sonuç kapsamlı çözüm sürecinin son aşamasına dair, rotası belirlenmiş bir yol haritası olarak anlaşılmalıdır.

Bu değerlendirmelerimi dayandırdığım unsurlar şöyle sıralanabilir:

* 11 Şubat 2014 tarihli ortak deklarasyona bağlı iki kesimli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı federasyonun çözüm modeli olarak yeniden teyit edilmiş olması. Böylelikle, “federasyon müzakereleri tükendi”, “AB çatısı altında iki devlet”, “eşit egemenlik”, “işbirliğine dayalı model” gibi, hiçbir zaman gerçeklerle bağdaşmayan ve sadece halkımızı yanıltmaya hizmet eden bu görüşlerin geride kalmış olması.

* Siyasi eşitliği detaylı olarak tanımlayan 716 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına atıf yapılarak, siyasi eşitlikle ilgili farklı algılara son verilmiş olması. Bakınız bu paragraf ne diyordu: “Federasyonda iki toplumun siyasi eşitliği ve federasyonun iki toplumlu yapısı tanınmalıdır. Siyasi eşitlik, federal hükümetin tüm birimleri ve idaresinde sayıca eşit katılım anlamına gelmemekle birlikte, farklı yollarla da yansıtılmalıdır: Kıbrıs Devleti’nin federal anayasasının her iki toplumun oluruyla kabul edilmesi veya değiştirilmesi gerekliliği; federal hükümetin tüm organları ve kararlarında her iki toplumun etkin katılımı; federal hükümetin bir toplumun çıkarlarına karşı herhangi bir önlem alma yetkisine sahip olmayacağının temini; iki federe Devletin eşitliği ve aynı yetki ve fonksiyonlarda olmaları

* Crans-Montana konferansı itibarıyla tüm yakınlaşmaların korunmasına ve bunlara bağlı kalınmasına vurgu yapılmış olması.

* Sonuç odaklı, aşamalı ve anlamlı bir sürecin gerekliliğine vurgu yapılmış olması.

BM Genel Sekreter’i gayri resmi beşli görüşmenin toplanması için bizzat çaba göstereceğini taahhüt etmiş olması.

CTP olarak, Birleşik Federal Kıbrıs vizyonumuza bağlı, kapsamlı çözüm hedefi doğrultusunda ve aciliyet duygusu içerisinde yürütmekte olduğumuz çalışmalarımıza devam edeceğiz.