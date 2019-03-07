Başbakan Erhürman İngiltere'deki iş insanlarıyla bir araya geldi

Başbakan Tufan Erhürman, İngiltere'deki Kıbrıslı Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yatırım alanları, yatırım fırsatları, ekonomik ilişkiler ve işbirliği konuları ele alındı.

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata başkanlığındaki Londra’daki Kıbrıslı Türk İşadamları ile gerçekleştirilen toplantıda, Erhürman'a Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven eşlik etti.

Toplantıya, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner de katıldı.