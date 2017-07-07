Alayköy’deki evinde öldürülen 45 yaşındaki Zehra Sorver cinayetiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla tutuklanan Sorver’in eşi L.S ve oğlu M.C.S.’nin olay günü evde oldukları tespit edildi

Ayşe GÜLER

Alayköy’deki evinde 15 Haziran’da öldürülen 45 yaşındaki Zehra Sorver cinayetiyle ilgili soruşturma derinleşti.

Polis, cinayetle bağlantılı oldukları iddiasıyla tutukladığı Sorver’in eşi L.S ve oğlu M.C.S.’nin olay günü evde olduklarını tespit etti.

Cinayete kurban giden kadının olay öncesinde çığlıklarını duyan tanıklara ulaşan polis, bölgedeki kamera görüntüleri ve telefon dökümlerini de mercek altına aldı.

Öte yandan ‘cezai ehliyetlerinin’ olduğu tespit edilen zanlılardan M.C.S’nin cinayeti itiraf ettiği gönüllü ifadeyle ilgili araştırmalar sürerken, polis zanlının ‘yönlendirilmeye açık’, ‘suçun hukuki sonuyla ilgili bilinçli olduğunu’ da açıkladı.

Tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan her iki zanlı hakkında 7 gün daha tutukluluk kararı alındı.

ÇIĞLIKLARINI DUYAN TANIKLAR VAR!...Cinayete kurban giden kadının olay öncesinde çığlıklarını duyan tanıklara ulaşan polis, bölgedeki kamera görüntüleri ve telefon dökümlerini de mercek altına aldı.

Müfettiş Muavini Gürler, olguları aktardı…

Zanlılar L.S ve M.C.S., dün sabah tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Cenkay İnan huzurunda görüşülen tahkikat duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Ayşe Kaymak ve zanlıların avukatı Ali Hidayet mahkemede hazır bulundu.

Savcı Kaymak meseleyle ilgili olarak Müfettiş Muavini Emirali Gürler’i mahkemeye tanık olarak dinletti.

Gürler, mahkemede yeminli şahadet vererek, olayla ilgili olguları, tutukluluk süresi boyunca yaptıkları araştırmayı mahkemeye aktardı.

‘Taammüden adam öldürme’ ve ‘adam öldürme’…

Gürler, her iki zanlının da ‘taammüden adam öldürme’ ve ‘adam öldürme’ suçlarından methalder olduklarını söyledi.

Alayköy’de 15 Haziran tarihinde Namık Kemal Sokak numara 2’de ikamet eden Zehra Sorver’in boğularak ve boğulma esnasında kafası yere vurularak öldürüldüğünü ifade eden Gürler, ölme fiili sonrası tuz ruhu içirilmeye çalışıldığını söyledi.

Soruşturma kapsamında eşi ve oğlunun tutuklandığını aktaran Gürler, alınan 8 günlük tutukluluk süresinde yürütülen tahkikatla ilgili bilgi verdi.

“M.C.S, YÖNLENDİRMEYE AÇIK”…Her iki zanlının da ‘cezai ehliyetleri’ olduğu tespit edilirken, zanlılardan M.C.S’nin ‘yönlendirilmeye açık’, ‘suçun hukuki sonuyla ilgili bilinçli olduğunu’ da polis tarafından açıklandı

“Zanlı M.C.S hukuki sonla ilgili bilinçli”

Alınan 8 günlük tutukluluk süresi boyunca zanlı M.C.S’nin yeniden Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde muayene edildiğini ifade eden Gürler, kontrol sonrasında zanlının ‘adam öldürme’ suçuyla ilgili cezai ehliyetinin olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Gürler, zanlının bu suçun hukuki sonuyla ilgili bilinçli olduğunu da ifade etti.

Soruşturma kapsamında alınan gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılmaya devam edildiğini dile getiren Gürler, telefon dökümlerinin incelendiğini kaydetti.

“Maktülenin çığlıkları duyuldu, her iki zanlı da olay yerindeydi…

Gürler, olay gününe ait kamera görüntülerinin de araştırıldığını söyledi.

Geniş çaplı yapılan soruşturmada maktülenin olay günü çığlıklarının duyulduğunu Gürler, her iki zanlının da olay yerinde olduklarının tespit edildiğini açıkladı.

Gürler, zanlılar aleyhindeki suçların ciddi olduğunu vurgulayarak, serbest kalmaları halinde tanık ve delillere müdahale edebileceklerini, bu nedenle 7 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Savcı da 7 gün tutukluluk talep etti

Savcı Ayşe Kaymak da zanlılar ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Olayla ilgili zanlı M.C.S’den alınan gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapıldığına işaret eden Kaymak, soruşturma kapsamında hem zanlıların hem de maktule Zehra Sorver’e ait telefon dökümlerinin incelendiğini söyledi.

Kaymak, kamera kayıtlarının detaylı şekilde incelendiğini dile getirerek, zanlıların serbest kalması halinde alınacak ifadelere ve emarelere müdahale edebileceklerini, bu nedenle 7 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Avukat: “Zanlı M.C.S’nin cezai ehliyeti yok”

Zanlıların avukatı Ali Hidayet ise talep edilen tutukluluk süresine itiraz etmedi.

Avukat Hidayet, zanlı M.C.S’nin cezai ehliyetinin bulunmadığını, mental anlamda geri bir kişi olduğunu savunarak, verdiği ifadenin de ‘gönüllü’ olmadığını iddia etti.

Polis: “Zanlı, yönlendirilmeye açık”

Bu iddia karşısında söz alan tahkikatı yürüten Müfettiş Muavini Gürler, zanlı M.C.S’nin cezai ehliyetinin olduğunu söyleyerek, doktorun verdiği bilgiye göre ‘yönlendirmeye’ açık bir kişi olduğuna yönelik bilgi verildiğini açıkladı.

7 gün daha tutuklu kalacaklar…

Mahkemede aktarılan olgular ışığında Yargıç İnan ise ‘taammüden adam öldürme’ ve ‘adam öldürme’ suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan her iki zanlının da dün itibariyle 7 gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.