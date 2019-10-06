Ayten, 1 milyon TL'nin sahibi oldu

Kim Milyoner Olmak İster'de final sorusu belli oldu... Kim Milyoner Olmak İster'de 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Ayten 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazanmış ancak, süre bitimi nedeniyle 1 milyonluk soruyu görememişti.İzleyicilerin merakla beklediği o an geldi ve üniversiteli Arda milyonluk soruya cevap verdi.

Arda Ayten, kendisine Murat Yıldırım'ın yönelttiği Kim Milyoner Olmak İster'de bütün sorulara doğru biçimde yanıt verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaşmıştı. Anca Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının süresinin bitmesinden dolayı Arda Ayten 1 milyonluk son soruyu yeni sezonun ilk bölümde gördü.

Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu

Sunucu Murat Yıldırım'ın yarışmadan ayrılmasıyla yerine gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster"in yeni sezon ilk bölümü, 5 Ekim Cumartesi günü izleyici karşısına çıktı.

Sunucu Kenan İmirzalıoğlu soruyu sormadan önce yarışmacı Arda Ayten ve kendisine eşlik eden annesi ve ablasıyla sohbet etti.

İşte 1 milyonluk soru

Soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

A: Vatan

B: Kan

C: Toprak

D: Yurt

Doğru Cevap: Toprak

Milyonluk soruyu doğru cevapladı

Arda Ayten C şıkkı ‘Toprak’ cevabını verdi. Arda Ayten yarışmada doğru cevabı vererek 1 milyon TL’nin sahibi oldu.Arda Ayten C şıkkı ‘Toprak’ cevabını verdi. Arda Ayten yarışmada doğru cevabı vererek 1 milyon TL’nin sahibi oldu.

Arda Ayten Kimdir?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında. Lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.

Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi.

Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalarda bulunması seyircilerin gönlünü fethetti.￼

Yarışma boyunca bilgisini ve kültürünü konuşturarak başarılı bir performansa imza atan Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesi yürekleri dağladı.

Arda Ayten, kendisine yöneltilen bütün sorulars doğru biçimde yanıt verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaştı.

Yeni dönemde Kenan İmirzalıoğlu sunduğu programda 1 Milyonu kazandı



Arda Ayten'in 1 milyon TL'lik soruya cevap verme anı...