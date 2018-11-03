Ayluga silahlı polis gözetiminde

Lefkoşa Surlariçi’ndeki Ayyıldız Mahallesi (Ayluga) polis gözetimine alındı.

Bir grup şahsın, akşam saatlerinde Ayluga Kilisesi’nin yanında toplanıp ateş yakarak hem mahalle sakinlerine hem de çevreye zarar vermelerinin gündeme gelmesi etkili oldu, polis bölgede denetime başladı.

İki gün önce bir sivil polisin arabayla gözetim yaptığı mahallede, dün de silahlı polisler gezerek denetim yaptı.

Polisin bölgede kontrole başlaması, voyvodalığa soyunan şahıslar üzerinde etkili oldu. İki gecedir mahallede sakinlik yaşanırken, uzun süredir korku yaşayan bölge halkı da rahat nefes aldı. YENİDÜZEN'e bilgi veren mahalle sakinleri polisiye tedbirlerin sürdürülmesini talep etti, Polis Müdürü Süleyman Manavoğlu'na "denetimleri sürdürün, bölgede devamlı polisleri görmek istiyoruz, huzurumuz kalmadı" çağrısı yaptı.