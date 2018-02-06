Aslanköy’de ‘hali arazi’ gerginliği

Fehime ALASYA

Aslanköy’de Organize Ağıllar Bölgesi’nde bulunan yaklaşık 6 dönümlük hali arazinin bir inşaat şirketine kiralandığı iddiası ile ayaklanan Aslanköy ve Paşaköy bölgesi, konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Aslanköy’de ‘hali arazi’ olarak bilinen bölgeden bir kısım alanın bir inşaat şirketine kiralandığı iddiası, bölgeyi ayağa kaldırdı. Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, ilgili muhtarlar ve bazı vatandaşlar, iddia edilen kiralamanın yasal olmadığını iddia ederek, yaşananları ‘seçim yatırımı peşkeş’ olarak nitelendirdi.

Söz konusu şirket direktörü ise her şeyin yasal yollardan yapıldığını belirterek, tüm iddialara yazılı belgelerle yanıt vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Söz konusu bölgede hali arazi olan kıraç arazinin şahsa kiralandığını ve kamu malı dışında şahsi çıkarlar doğrultusunda kullanılacağını iddia eden bölge sakinleri bu durma şiddetle karşı çıkıp, arazinin yasal yollardan kiralanmadığını ileri sürdü. Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü konuya ilişkin olumsuz görüş içeren bir rapor hazırlayıp devletin ilgili mercilerine gönderdiğini, buna karşın yine de arazinin kiralandığını iddia ederken, bölge muhtarları da yaşananları da yaşananlardan dün haberdar olduğunu kaydetti.

“Burayı kamu yararına kullanmalılar” diyen bölgeliler, hayvanların otlak alanı olan kıraç yerin, bölge insanının da uğrak noktası olduğuna değinerek, geçmiş hükümet döneminde inşaat şirketine ‘peşkeş çekildiğini’ iddia etti.

“Müracaat tarihimiz 7 ay önceydi, imza tarihimiz ise 4 ay önceydi”

Bölgede yaşanan sıkıntıya ilişkin iddiaları yalanlayan inşaat şirketi ise tüm yasal süreci yerine getirerek, araziyi kiraladıklarını ve yenilenebilir enerji için güneş enerjisi panelleri kurulacağını ifade etti. Şirketten yapılan açıklamada “Müracaat tarihimiz 7 ay önceydi, imza tarihimiz ise 4 ay önceydi.

Ürettiğimiz elektrikten devlete de yüzde 10 katkı payı vereceğiz, yani bu yatırım sadece şahsımıza değildir. Hakkımızda ciddi iddialar ve ithamlar var. Bizler çocuklarımıza daha iyi bir gelecek için çabalıyoruz. Bu yatırım ülkenin faydasına olacak bir iştir. Orası atıl vaziyette bir kıraç yerdi.

Biz uzun yıllardır bu ülkede çalışıyoruz, tüm iddialara yazılı olarak belgelerimizle yanıt vermeye hazırız.” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI NE DEDİ?

Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü: “Burası bizim belediye olarak 8 yıldır burayı nasıl canlandırırız diye görüşüyorduk. Bizim burada üniversite projemiz vardı. Bugün tesadüfen çalışmalar olduğunu gördük. Alanı Telleme için Sınır tespiti yapıyorlardı. Muhtarın da haberi yoktu. Belediyeden eleman gönderdim, muhtar falan da tepki koymuş çalışanlar da toparlanıp gitti. Bölge halkı da bizde buna taraftar değiliz. Geçmiş hükümet vermiş. Kaymakamlığın da verildiğine dair bilgisi yok. Tepkiliyiz. Yaklaşık 500 dönüm bir alan. Başkan olarak buna iznim yoktur, izinde vermeyeceğim. Ara emri için başvuruda bulunacağız, hemen bu olayı durduracağız.

Yakın geçmişte söz konusu inşaat şirketinin belediyemize bu alanla ilgili görüşümüzü almak için başvurduğunu anımsıyorum. Fakat bu başvuru için biz belediye olarak olumsuz yanıt ilettik gerekli dairelere konuyla ilgili olumsuz görüş aktardık. Buna karşın bugün karşımıza çıkan uygulama çok yanlış. Bakanlar kurulu kararı ile böyle bir hak sahibi olduklarını söylüyorlar, onu engellemek için bu alanı kamu yararına kullanabilmek için elimizden geleni yapacağız."

VATANDAŞ NE DEDİ?

Aziz Gürdağ: “Bu yapılan nesillerimize haksızlıktır, peşkeştir”

“Burası köyümüzde nefes aldığımız, doğa ile iç içe olduğumuz bir yerdir. Burası kapansa olanak tifliğimiz de bitecek. Gençlik buradan gidiyor, köyde verilen kırsal kesimler bile buradan verilmedi. Bu yapılan vicdana sığmaz, nesillerimize haksızlıktır, peşkeştir.”

Özen Denizalp: “Köylü olarak yapılmak istenenlere karşıyız”

“Aslanköylüyüm, azayım, Bu olayda köylü olarak yapılmak istenenlere karşıyız. Gençlere kırsal kesim arsası vermek için yer bulamadık ama bunu verdik. Kamu malına bir şeyler yapılmalı. Yetkilileri göreve davet ediyoruz...”

MUHTARLAR NE DEDİ?

Aslanköy Muhtar Adil Onalt: "Olayı bugün tesadüfen gördüm, yanlarına gelip ne yaptıklarını sorduk, bize ters konuştular, münakaşa yaşadık, kaçtılar. Burası seçim için peşkeş çekilen bir hali arazidir. Belediye burası için görüş istediklerinde olumsuz tavrını bildirdi fakat yine de kulpuna uydurup yapacaklarını yaptılar. Buraları birkaç kişinin seçim için yaptığı yatırımlardır, peşkeştir hepsi bu… Bu olaydan Kaymakamlığın haberi yok, bakanlar kurulu kararı ile verilmiş. Ara emri alıyoruz, kesinlikle bir adım yer verdirmeyiz. Biz yaklaşık on yıldır bu alanda bir şeyler yapmak için mücadele veriyoruz. Buraya bir ziraat fakültesi yapıyorduk. Buraya halk için bir şeyler yapılmalı, şahıslar için, seçim yatırımı için buraya bir çivi bile çaktırmayız.”

Paşaköy Muhtarı Ali Göktürk: “Biz bu yapılanlara şiddetle karşıyız. Ben ve bölge halkım bu arazinin vatandaşlara faydalı olacak şekilde kullanılmasından yana hemfikiriz. Buranın şahıslara verilmesini şiddetle kınıyoruz. Engellemek için elimizden geleni yapacağız. Burası köy halkının özellikle hafta sonları yeşil alana çıktı nefes aldığı ayrelli topladığı yumurta otu topladığı bir alandı. Burada toprağın nimetlerinden faydalanıyoruz, hiçbir şey yapılmasa dahi bu eşsiz güzelliğin bize sunduğu nimetlerle geçiniyoruz, bu bile bize yeter”