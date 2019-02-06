‘Arsa değil tarla’

Yolu, elektriği, suyu ve altyapısı bulunmayan bölgede, dereye yakın alanlarda ev yapmakta sıkıntılar yaşadığını ifade eden Paşaköylü gençler, zorlu hayat şartlarında büyük bir yükün altına girdiğini anlattı, devletten yardım talep etti.

Fehime ALASYA

Paşaköy’de geçtiğimiz yıl seçim öncesi dağıtılan kırsal kesim arsalarına, elektrik, su, yol ve altyapı olmadığı için henüz yerleşen olmadı.

Elinde sadece ‘hak sahipliği belgesi’ bulunan gençlerin bazıları devlete bir kısım ödeme yaparak, hiçbir altyapısı bulunmayan alanda, arsasına ev başlamış durumda.

Yolu, elektriği, suyu ve altyapısı bulunmayan bölgede, dereye yakın alanlarda ev yapmakta sıkıntılar yaşadığını ifade eden bazı gençler, zorlu hayat şartlarıyla büyük bir yükün altına girdiğini anlattı, devletten yardım talep etti.

Dere yatağı, kırsal kesim arsası diye verildi…

Bir an önce bölgeye altyapı, yol, elektrik ve su gitmesini isteyen gençlerin bazıları, dere yatağında bulunan arsalarına ev yapmak için tonlarca dolgu yapmak durumunda kaldığını da anlattı.

Gençlerin kırsal kesim arsalarına ev yapmaya başladığını anlatan Paşaköy Muhtarı Ali Göktürk, elektrik trafolarına yakın bazı arsa sahiplerinin ev yapımına başladığını anlatarak, altyapı sorunuyla ilgili, “Devlet yapmazsa herkes kendi başının çaresine bakacak” dedi.

Paşaköy’de dağıtılan arsaların köy merkezine yakın olduğunu anlatan muhtar, bunun avantaj olduğunu ifade ederken, buna karşın çoğunun dere yatağında yer almasını da ‘tehlikeli’ olarak nitelendirdi.

Gençlerin tek dayanağı ‘kıt imkânları’

Altyapı sorununa aldırmaksızın ev yapımına girişen gençler, bazı yetkililerden bölgeye altyapı götürüleceğine dair söz aldığını ifade etti.

Hayat pahalılığında ev yapmanın çok zor olduğunu anlatan gençler, kendi imkânlarıyla uzun yıllar sonunda evlerini tamamlayabileceklerini öngörüyorlar.

Gençler, “Evimizi bitirelim de kısmet, devlet yapmazsa yolumuzu da biz yapacağız, başka çare yok” diyor.

Muhtar Ali Göktürk: “Yapılacak diyorlar, projelerin ihaleye çıkacağı söylendi”

Paşaköy Muhtarı Ali Göktürk, gençlere 52 tane arsa verildiğini, bu alanların altyapı, su, elektrik, yolunun bulunmadığını aktardı.

Altı kişinin bölgede ev yapmaya başladığını anlatan Göktürk, bazı girişimleri neticesinde sıkıntıların yakın sürede giderileceği bilgisini aldığını belirtti.

Göktürk, “Yapılacak diyorlar, projelerin ihaleye çıkacağı söylendi. Şanslıyız çünkü köye yakınız, iki elektrik diğeriyle elektrik gelir, yolu da devlet yapmazsa dozerle biz yapacağız. Dokuz yıldır buradayım, bu sürede neredeyse elli genç köyden kaçtı. Gençler kaçmasın diye uğraşacağız. Bu ve bunun gibi sorunlara bölgede çözüm bulunmalı, bu gençler hepimizin…" dedi.

KIRSAL KESİM ARAZİSİ ALAN GENÇLER DERT KÜPÜ

Volkan Göktürk: "Başlayın elektrik, altyapı hep hazır, projelerini ihaleye çıkacağız dendi "

"Bize, başlayın elektrik, altyapı hep hazır, projelerini ihaleye çıkacağız dendi. Tüm kırsal kesimlerin alt yapısı suyu tüm ihtiyaçların devlet tarafından yapılacağını söylediler. Buna güvenerek başladım, beklenti içindeyim. Bu şartlar yerine getirilmeden evime yerleşemem. Kendi özel işimi yapıyorum, makinist garajım var, hayat şartları çok zor, zaten kısa sürede evimi bitiremem. Azar azar yapacağım."

Mustafa Şahin: "Devletten bir şey beklemeden önce kendi imkânlarımızla başladık fakat altyapı olmalı”

"Ev yapımı için girişimlerim var. Arsam dere kenarıdır, alçaktır, dolgu yaptık. Sadece 40 kamyon dolgu yaptım. Sonra temel atacağım, zamanı gelince de elektrik gibi ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışacağız. Bu hayat pahalılığında ev yapmak çok zor, Allah yardımcımız olsun bitirelim de geriye bunlar kalsın. Devlet desteği olsa, sadece altyapısını bile yapsa teşvik olur, biz de canımız dişimize takar bitiririz. Karamsarız, insanların çoğu karamsar. Bölgede altyapı, yol, su elektrik yok. Bunları beklersek yıllar geçecek. Nişanlı olanlar var, ev yapıp bitirmeli, ben de öyle. Devletten bir şey beklemeden önce kendi imkânlarımızla başladık fakat her şeyden önce altyapı olmalı, kamyonlar giriyor, batıyor, yol yok, su yok elektrik yok biz inşaat yapmaya çalışıyoruz."

Muttalip İncirlili: “Birçok genç, bu sorunların giderileceğine inanmadığı için inşaata başlamadı bile”

"Altyapıları olmadan arsa dağıtılıyor. Bize bölgede dere içinde arsalar verildi, dere kenarında olması bizi ilerleyen dönemde zorda bırakabilir. Şimdi bile zorda kaldık, ben 42 kamyon toprakla dolgu yaptım, 10 bin TL ödedim. Daha tam derenin dibiydi, gidip on bin TL ödedik de takas yaptık. Bu takası da bakanlık bünyesinde yaptım. Alt yapı hiçbir şey yok, ben yakınımda köy merkezi, elektrik direği, altyapı olmasına güvenerek başladım. Eğer devlet bunları yapmazsa ben nasıl yapabilirim diye düşündüm ve harekete geçtim. Elektrikçi, sucu getirip sordum. Oraya en az üç, dört tane direk istermişim, bunu devlet yapmalı. Evler bitme aşamasına gelince gidip yeniden konuşacağız. Birçok genç, bu sorunların giderileceğine inanmadığı için inşaata başlamadı bile. Devlete arsa için 500 STG ödedim, alt yapısı gelince de geriye kalan 2 bin 800 STG'yi ödeyeceğim."