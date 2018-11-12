Aplıç'ta barış güvercinli açılış

Didem MENTEŞ - Dila ŞİMŞEK

Kıbrıs'ta federal çözüme en fazla yaklaşılan dönem olarak nitelenen Annan Planı referandumundan bir yıl önce, Kıbrıs Türk tarafının iyi niyet göstergesi olarak ilki 23 Nisan 2003'te açılan geçiş noktalarına, bugün iki yeni nokta daha eklendi.

Halen 7 olan geçiş noktası sayısı, bugün saat 12.00'de geçişlere açılan Mağusa bölgesindeki Derinya kapısının ardından Lefke bölgesindeki Aplıç kapısının da açılmasıyla 9'a yükseldi.

Gerekli altyapıyı hazırlama sürecinde tarafların zaman zaman karşılıklı eleştiriler de yaptığı Aplıç ve Derinya kapılarının açılış tarihi, Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis'in 26 Ekim'deki görüşmesinde kararlaştırılarak kamuoyuna duyurulmuştu.

SAAT: 12.30

Aplıç barikatında geçiş işlemleri başladı

Güneyden kuzeye geçecek araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Lefke Belediyesi kuzeye geçen ilk 30 araca hediyeler dağıtıyor

SAAT: 12.24

Aplıç kapısı geçişlere açıldı.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve sivil toplum örgüt temsilcilerinin konuşmalarının ardından, kurdele kesildi ve Aplıç geçişlere açıldı

SAAT: 12.10

Aplıç geçiş noktasının konuşmaların ardından açılması bekleniyor.

Aplıç kapısının açılışında barışın sembolü beyaz güvercinler uçurulacak

SAAT: 11.48

Aplıç kapısının açılmasıyla ilgili bölgede büyük bir heyecan var. Geçiş noktasına bağlanan kırmızı kurdele önünde fotoğraf çektirenler var. Güneyden gelenler de heyecanla açılışı bekliyor.

Bu arada geçiş noktası tam olarak bitmiş değil. Polis, gümrük kabinlerinin yanı sıra tuvalet kabinleri de henüz yerleştirtilmedi. Çalışmaların tümünün 4 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

SAAT: 11.45

Lefke sivil toplum örgütleri de bölgeye geldi

SAAT: 11.14

Lefke Belediyesi ilk geçişin başlaması ardından güneyden geçen ilk 30 kişiye bölgeye ait meyve ve tatlılardan ikram etmek için hazırlık yaptı.

Açılışı izlemeye çok sayıda insan geldi

Geçiş noktasındaki bir takım çalışmalar da devam ediyor.