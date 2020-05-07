Ali Nesim kabri başında anılıyor

Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden birisi olan, uzun yıllar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği'nin Başkanlığını da yapan ve 10 Mayıs 2014 tarihinde vefat eden Ali Nesim, kabri başında anılacak.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği yaptığı yazılı açıklamada, Ali Nesim için, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00’de Zeytinlik-Templos’da bulunan kabri başında anma töreni düzenleneceği bildirildi.

Düşüncelerini, eserlerini ve Kıbrıs Türk Kültürünü yaşatmak için Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından 2016 yılından itibaren “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” verilmekte olduğu da belirtilen açıklamada, küresel salgından dolayı her yıl Mayıs ayında verilen ödüllerin ileriki bir tarihe ertelendiği kaydedildi.