Algım görsel sanatlar sergisi açıldı

Algım Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gören öğrencilerin yaptığı eserlerden oluşan “2. Algım Görsel Sanatlar Sergisi” Telsim’in de katkılarıyla İsmet Vehit Güney sergi salonunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür dairesi müdürü Nilay Tunçalp, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar tarafından açıldı.

Sergi açılışının gerçekleştirilmesinin ardından eserleri tek tek gezerek inceleyen katılımcılar çalışmalara büyük ilgi gösterdi. Algım Özel Eğitim Merkezi Müdürü Evren Karademir serginin temasının; atık halde bulunan materyallerin geri dönüşüm olarak kullanılması, özel gereksinimli öğrencilerin Hayal dünyaları ve el becerilerinin gelişimlerinin sağlanması olduğunu dile getirdi.

Sergi 15 Aralık Cuma gününe kadar sürecek.