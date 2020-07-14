Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’na ilişkin bir ay ek sürenin dolmasının ardından planın yürürlüğe girmemesi halinde koalisyon ortaklığı için “bu ortaklığın da çok fazla anlamı kalmaz” yorumunda bulundu.

BRTK’da dün akşam Levent Kutay’ın ‘Ülke Gündemi’ adlı programına konuk olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, “Bu bir aylık süre zarfında İmar Planı yürürlüğe konulamazsa bu ortaklığın da çok fazla anlamı kalmaz” dedi.

Özersay, televizyon ekranında yaptığı açıklamada konuya ilişkin özetle şunları ifade etti:

“Koalisyon ortaklığı çok zor bir şeydir ama kendimizi bu noktada bulduk. 2 buçuk yıldır 4 farklı siyasi partiyle bunu yaşadık, bazı noktalarda uyuşmak çok zor olabiliyor. Ülkenin menfaati için ortak yol bulma çabası içinde oluyoruz.

Bir süre önce esneklik göstererek ortağımızdan gelen itirazı kabul ettik. Bir uzatma, erteleme söz konusu oldu. somut önerileri olacaktı ve birtakım değişiklikleriyle plan yürürlüğe girecekti. İlgili diğer paydaşlar iyi kötü uzlamış ama hükümet ortaklarından biri bize Başbakan aracılığıyla uzatma süresi istedi. Kabul ettik. Geçen süre zarfında hükümet ortağımızdan İmar Planı’na ilişkin somut öneri alamadık. Belki geçirilen salgın dönemiyle bağlantılıdır diyerek önümüze bir aylık süre koyuyoruz. Somut öneri gelirse uzlaşıldığı oranda yürürlüğe girer. Bazı değişiklikler elbette olabilir. Bu bir aylık süre zarfında öneriler somutlaşmaz, yapıcı bir tutumla İmar Planı yürürlüğe konulamazsa bu ülkeye hizmet edemiyoruz anlamına gelir. O zaman da bu ortaklığın da çok fazla anlamı kalmaz”