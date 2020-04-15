Akıncı,15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü kutladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bu büyük travmadan kurtulup daha insanca yaşanacak yeni bir dünyanın oluşumunda tüm sanatçılara büyük bir ihtiyaç olacaktır” diyerek, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında şöyle dedi:

“Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

Ve bir orman gibi kardeşçesine...

Büyük şair Nazım Hikmet’in bu çok bilinen dizeleriyle 15 Nisan dünya sanat gününü kutlamak istedim. Dünya sanat günü hem ülkemiz hem de dünya sanatçılarına kutlu olsun.

Bugün insanlar tıpkı birer ağaç gibi yaşadıkları mekanlara, hayatta ve ayakta kalabilmek için, zorunlu olarak sabitlendiler. Ama büyük bir ormana ait olduklarını ve orada kardeşçe bir yaşamın sürmesi gerektiğini belki de her zamankinden fazla düşünmeye vakit bulmaktadırlar.

Bu büyük travmadan kurtulup daha insanca yaşanacak yeni bir dünyanın oluşumunda tüm sanatçılara büyük bir ihtiyaç olacaktır.”