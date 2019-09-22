Kıbrıslı Türk lilder Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Türk lilder Mustafa Akıncı, yarın sabah 08.15'te New York'a hareket edecek. Akıncı, adadan ayrılmadan önce Ercan Havaalanı'nda basın açıklaması da yapacak

Yarın sabah adadan ayrılıp 2 Ekim Çarşamba günü adaya dönmesi beklenen Akıncı'ya özel temsilcisi Erhan Erçin, Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ve Sözcüsü Barış Burcu eşlik edecek.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in de bulunacağı New York’ta, Crans Montana’dan sonra ilk defa iki liderin BM Genel Sekreteri ile ayrı ayrı yapacakları görüşmelerde Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.