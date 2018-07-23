Akıncı-Lute zirvesi sonrası sessizlik

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için geçici olarak görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesi tamamlandı.



Cumhurbaşkanlığında 15.30 sıralarında başlayan görüşme 17.15’te tamamlandı. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.



Lute’nin, adada ve daha sonra garantör ülkeler İngiltere, Yunanistan ve Türkiye ile yapacağı temasların ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e temaslarla ilgili rapor sunması bekleniyor.

Kıbrıs konusunda müzakerelere devam edilmesi için gerekli zeminin oluşturulup oluşturulamayacağı konusunda görüşmeler yapmak üzere adaya gelen Lute, bu sabah da Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmüştü.