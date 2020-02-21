AKEL Derinya'da eyleme hazırlanıyor

Fileleftheros gazetesinin “AKEL Ankara’nın Şikayet Edilmesi İçin İnisiyatif Alıyor” başlığıyla ayırdığı haberinde, AKEL’in Doğu Akdeniz’deki ve Maraş’taki “kışkırtıcı” faaliyetleri nedeniyle Ankara’nın şikâyet edilmesi için inisiyatif almakta olduğunu ancak ve Genel Sekreter Andros Kiprianu’nun “Maraş sorununu çözmenin en güvenli yolu Kıbrıs sorununu çözmektir” dediğini yazdı.

Habere göre Kiprianu, Norveç’in Kıbrıs’taki Büyükelçisi Frode Overland Andersen ile görüştü ve görüşmenin ardından yaptığı açıklamada partisinin, BM Genel Sekreteri’ne, Güvenlik Konseyi Daimi üyelerine ve AB kurumlarına başvurarak Türkiye’yi şikâyet edeceğini, Avrupa Parlamentosu’nun ilgili kararlarının da ileri götürülmesini isteyeceğini söyledi.

DERİNYA’DA EYLEM

Andros Kiprianu, AKEL’in Derinya’da büyük bir de eylem organize edeceğini açıkladı. AKEL’in 27 Şubat Perşembe günü saat 18.00’de organize edeceği eylemde “tırmanan Türk tahrikkarlığını kınamak ve bütün bunların, müzakerelerin yeniden başlamasını ve Kıbrıs sorununu çözüme ulaştırmayı başardıklarında son bulacağı” mesajı verileceğini söyledi. Kiprianu, “Bütün bunların sonsuza dek son bulmasının en güvenli yolu budur, başka yol yok” ifadesini de kullandı.

Haravgi’ye göre Kiprianu ile dün görüşen Norveç Büyükelçisi Andersen, ülkesinin Kıbrıs’ın güneyinin “Ada’nın bölünmüşlüğünün BM ilkeleri temelinde çözülmesi” çabalarını desteklemeye devam edeceğini, bunun, Norveç’in uzun vadeli taahhüdü ve politikası olduğunu” söyledi.

Andersen ayrıca Norveç Dışişleri Bakanı’nın Güney Kıbrıs ziyaret edeceğini ve yapıcı bir ziyaret programı ile iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini beklediğini de söyledi.

Alithia haberlerini “Kıbrıs Sorunu, MEB, Maraş ve Hellim… Nikos Anastasiadis – Von Der Leyen Görüşmesinin Odak Noktası” ve “Maraş Konusunda Ulusal Konsey Toplansın İstiyorlar” başlıklarıyla aktardı.