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Adamto'nun doku örnekleri alındı

Adamto'nun doku örnekleri alındı

Lefkoşa’da dün evinde ölü olarak bulunan 20 yaşındaki Ameyo Jahsways Adamto'nun otopsisi yapıldı.

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Lefkoşa’da dün evinde ölü olarak bulunan 20 yaşındaki Ameyo Jahsways Adamto'nun otopsisi yapıldı. Polis, ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alındığını ve kesin ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucu belli olacağını belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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