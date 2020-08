Geçmişten gelen sıkıntılarla birlikte Covid-19 salgınında artan dava yükünü sırtlanmaya hazırlanan avukatlar, “artık sesimizi duyun” dedi…

Avukat Muhabbet Mevsimler: “Ülkeden şu an itibarıyla ayrılsak, 15 yıl sonra yine dönüş yapsak, yine aynı sorunları duyacağız”

Avukat Ayşe Öztabay: “Ayağı topal bu adaleti bekleyemem deyip ‘kendi işimi kendim çözerim’ düşüncesi yayılabilir. Adaletin yaptığı çağrıya artık kulak versinler”

Güzelyurt Mahalli Barosu Başkanı Avukat Mehtun Muslu: “Personel, ekipman eksikliği nedeniyle yapılamayan icralar, güveni sarsıyor, geç gelen adalet adalet değil’

Fehime ALASYA

Yeni adli yılın açılmasıyla birlikte ‘sorunlar yumağı’ haline dönen yargı, kaldığı yerden çalışmaya başladı.

Personel eksikliği, bina sıkıntısı, icra, mal tazmini gibi pek çok sıkıntının yıllardır dile getirildiğini ve çözüme ulaştırılmadığını anlatan bazı avukatlar, bu feveranlara kulak verilmesini istedi.

Personel eksikliği nedeniyle davaların biriktiğini, insanların çözüme ulaşamadığını anımsatan avukatlar, Anayasa değişikliği ile yargıç sayısının arttırılacağını, bunun halk oylamasında onay alması için büyük bir çaba gösterilmesi gerektiğinin de altı çizildi.

Yargıdaki sıkıntılara ‘bir biriyle ilişkili halkanın zincirleri’ yorumu yapan avukatlar, tümünün bütün olarak bir an önce ele alınması gerektiğine ilişkin örneklerle ele aldı.

Tüm bu sorunların giderilmemesi durumunda yargıya olan güvensizliğin artacağını anlatan avukatlar, “Adaletin yaptığı çağrıya kulak verilsin” dedi.

İçini YENİDÜZEN’e döken avukatlar, özelde yaşadığı bazı sorunlara da değinerek, genelde yargıda olan sıkıntıları yorumladı. Tüm bu sıkıntılara bir an önce çözüm bulunmasını talep etti.

AVUKATLAR NE DEDİ?

Avukat Muhabbet Mevsimler:

“Ülkeden şu an itibarıyla ayrılsak, 15 yıl sonra yine dönüş yapsak, yine aynı sorunları duyacağız”

“Tüm bu sıkıntılar her yıldır feryat ediliyor. Çağın gerisinde birçok eksiklikler var. Ülkeden şu an itibarıyla ayrılsak, 15 yıl sonra yine dönüş yapsak, yine aynı sorunları duyacağız. İdari mekanizma, yollar, her konuda… Narin Hanım çok ciddi konular aktardı. Adaletin yıprandığı yerde devletin fonksiyonu olmaz. Bu çağrıya gerekli yanıt, mali yardım her şekliyle yapılmalı. Birikmiş birçok dava var, yargıç sayısı az, karar üretmek çok zor. Tüm bu sorunlar, ideolojik ve siyasi taraf olmadan hemen yerine getirilmeli. Halka bu eksiklikler Anayasa değişikliğinde iyice anlatılmalı ve destek istenmeli, halk oylamasında da herkes çok ciddi bir destek göstermeli. Herkes adalete sahip çıkmalı. Eğer adalet erken gelmezse devreye farklı faktörler devreye girer. Bu nedenle hemen bu talepler karşılanmalı.”

Avukat Ayşe Öztabay:

“Ayağı topal bu adaleti bekleyemem deyip ‘kendi işimi kendim çözerim’ düşüncesi yayılabilir. Adaletin yaptığı çağrıya artık kulak versinler”

“Yargı için mücadele eden herkese umarım çok verimli bir dönem olur. Özellikle avukatlar için de bu salgın dönemi çok zor geçti. Son üç yıldır, genel olarak tüm sıkıntıların aynı yakarışla devam ettiğini görüyorum, bu çok üzücü. Defalarca bunların altının çizilmesine rağmen defa defa yerine getirilmemesi, beni bile rahatsız ediyor. Eminim vatandaş da son derece üzücü ve devlet yapılaşmasından olan beklentisi giderek düşüyordur. Bunun yanında geçen dönem Barolar Birliği Başkanı’nın da destek verdiği bu genel sıkıntılar son derece önemli. Sosyal hukuk devleti adına bunlar çok üzücü. Yargı mekanizmasını aynı anda çalıştırmak gerek. Mahkeme, hüküm, ücra, mazbata gibi birçok paralel sıkıntılara el atılmalı ki adalet doğru dürüst neticelenebilsin. Bunu yıllardır devlet yönetimine anlatamıyoruz. Yargının bağımsızlığı ve bu başlık altında yürütülmesi gereken yasal çerçeveler oluşmalı. Yargının kendi donanım ve mekanizması çalışmalı. Bunlar olmazsa adalet yerine gelmediği için kaos olur, sosyal huzur kalmaz, inançsızlık olur. Ayağı topal bu adaleti bekleyemem deyip ‘kendi işimi kendim çözerim’ düşüncesi yayılabilir. Bunlar çok korkutucu. Güvensizlik başlarsa şiddet doğar. Bunlara olanak tanımamak gerek. Bu nedenle adaletin yaptığı çağrıya artık kulak versinler ve değerlendirsinler.”

Güzelyurt Mahalli Barosu Başkanı Avukat Mehtun Muslu:

“Personel, ekipman eksikliği nedeniyle yapılamayan icralar, güveni sarsıyor, geç gelen adalet adalet değil’

“Güzelyurt’ta da genel sıkıntılarımız var, Lefke Mahkemesi’nin de tadilata çıkmasıyla ilgili sıkıntılar var. Fiziki yetersizliğimiz var, kısıtlı imkanlarımız, salon yetersizliğimiz dava yapılmalarına neden oldu. Lefke bina tadilatımızla ilgili hala hiçbir adım atılmadı. Personel, ekipman eksikliği nedeniyle yapılamayan icralar, güveni sarsıyor. Çözüm almak için müracaat eden insanlar, çözüme ulaşamadığı zaman ‘geç gelen adalet adalet değil’ diyerek kendi çözümünü arıyor.

Özellikle salgın döneminde hiç korunaklı değiliz. Sağlığımız risk altında. Buna rağmen devlet bizi kapalı meslek grubunda tutulduk ama hiçbir sosyal yatırım ve haklarımız savunulmadı. Halk anlamadığı bir şeye oy vermeyecektir, bu yüzden bunların konuşulması nedenlerinin anlatılması gerekir. Bu konu bire bir bizi ilgilendiren bir konudur, bununla ilgili konuşmamız sesimizi duyurmamız gerek.”