Acapulco'dan açıklama: “Herkes üzerine düşeni yapmalı”

Patlamalardan en fazla zararı gören Acapulco Otel’in Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Çağıner yaptığı açıklamada, patlamadan ciddi şekilde etkilendiklerini ancak müşterilerinin etkilenmemesi için gereken tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Tahribatın giderilmesi için çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Çağıner, şu anda otelde hayatın normale döndüğünü, servislerin de eksiksiz başladığını ifade etti. “Sadece Çatalköy bölgesi değil, ülke ekonomisi ve turizminin etkilenmemesi için herkes üzerine düşeni yapmalıdır” diyen Çağıner, ilk andan itibaren otelle ilgilenen tüm yetkililere de teşekkür etti.

Ünal Çağıner’in açıklaması şöyle: “Çatalköy bölgesinde, bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın, her şeyden önce ciddi bir yaralanma ya da can kaybı ile sonuçlanmaması en büyük tesellimizdir. Ülkemize geçmiş olsun.

İşletmemiz Acapulcu Resort- Convention- SPA Otel de, yaşanan patlamadan etkilenen birçok ev ve işletme arasında yer almaktadır.

Patlamanın olduğu andan itibaren otelimizde konaklayan misafirlerimizin etkilenmemesi için geniş bir ekiple, ciddi güvenlik önlemleri alındı. Müşterilerimizin patlama ve sonuçlarından etkilenmemesi sağlandı.

Sabah saatlerinden itibaren otelin az bir bölümünde oluşan tahribatın giderilmesi için ekipler seferber edildi. Çalışmalar hızla sürüyor ve gün içinde tamamlanacak. Bu akşam, hem otelimizde konaklayan müşterilerimiz, hem de otele yeni giriş yapacak müşterilerimizin rahatı için gerekli tedbirleri alınmıştır.

Kırılan camlar hızlıca tamir edilmektedir. Bunun dışında çevre temizliği ekipler tarafından tamamlanmak üzeredir. İşletmemiz Acapulco Resort- Convention- SPA Otel şu an itibarı ile hayat normale dönmüş, servislerimiz eksiksiz hizmet vermektedir.

Ülkemizin büyük bir felaketin eşiğinden döndüğü malumunuzdur. Sadece Çatalköy bölgesi değil, ülke ekonomisi ve turizminin etkilenmemesi için herkes üzerine düşeni yapmalıdır.

Bu vesile ile ilk andan itibaren özelde işletmemiz, genelde bölgemizle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı, Başbakan Sayın Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Sayın Kudret Özersay, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanlarına, sivil savunma, polis, itfaiye, askeri yetkililere ve özverili çalışmalarından dolayı otel personelimize teşekkür ederiz.

Benzer bir olayın bir daha yaşanmaması için gerekenlerin hızla yapılacağına olan inancımız tamdır. Bir kez daha, konuklarımıza, personelimize ve halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”