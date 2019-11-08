İstatistik Kurumu, Başbakanlık bünyesinde faaliyetlerine başladı. 2019 yılında aktifleşen İstatistik Kurumu ile ilgili kısa bir bilgi aktaran kurum başkanı Türel Öksüzoğlu, kuruluşundan yürütülen çalışmalara kadar önemli ayrıntıları paylaştı, “7 bin 881 ürünün her ay fiyatı alınıyor ve analiz yapılıyor. Halk bu zahmetli çalışmaları bilmiyor. Tamamen teknik veriler teknik çalışmalar ışığında ortaya çıkıyor. El yordamı ile yapılan bir iş olmadığı bilinmelidir” diye konuştu.

Bu kuruluş temelindeki yasanın bir reform olduğunu işaret eden Öksüzoğlu, “İstatistik Kurumu, 32/19 Sayılı yasa ile resmi gazetede yayınlanarak 28 Mayıs 2019 tarihinde faaliyete başlamıştır. Bu yasa bir devrimdir, reformdur. İstatistik Kurumu kurulmadan önce, farklı yasa ve isimler altında ülkenin istatistikî ihtiyaçları karşılanmıştır. İstatistik ve Araştırma Dairesi olarak “1970 İstatistik Yasası” kapmasında işlev yapıyordu anacak hiçbir güncelleme yapılmadığı için etkisini kaybetmiştir.” dedi.

Kurumla ilgili kısa bir bilgi aktaran Öksüzoğlu, özetle şunları ifade etti:

Ülkemizin resmi istatistiklerinin üreticisi ve koordinatörü olacak olan “İstatistik Kurumu” ülke ihtiyaçlarını ve kullanıcıların önceliklerini dikkate alacak, kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatistikler üretmek ve kullanıma sunmak misyonu taşımaktadır. Ayrıca ve en önemlisi yasada “Bilimsel ve teknik özerkliğin” olması Kurum Çalışmalarının toplum nazarında üretilen istatistiklerin güvenirliliğini arttırmıştır.

Bizi www.stat.gov.tr.ct.tr adresinden takip edebilir veya 6013000- 6013001 telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.”

“Yapılanlar çok zahmetli işlemlerdir…”

Genel nüfus sayımı, Milli Gelir Hesaplaması, TÜFE(hayat pahalılığı) Hanehalkı İşgücü Anketi, Hanehalkı Bütçe Anketi, ve ülkenin ihtiyaç duyduğu diğer tüm sosyal ve ekonomik istatistikler gibi görevler yüklenmiştir…

Enflasyon çalışmaları, çok zahmetli bir çalışma olduğuna değinen Öksüzoğlu, kurum bünyesinde yürütülen çalışmaları anlattı.

Öksüzoğlu; “829 madde çeşidinden fiyat derleniyor. Bu maddeler ise bilimsel bir çalışma olan Hanehalkı Bütçe Anketi ile ortaya çıkmış kalemlerdir. Bu anket 2014-2015 yıllarında yapıldı. Bu araştırmada alana çıktık ve insanlara 'hangi tüketim alışkanlıkları?' olduğunu sorduk. Burada anket defterleri hanelerde bir ay boyunca kaldı, her hane kalem kalem tüm harcamalarını yazıyor. Bu anket çok zahmetli ve maliyetlidir. Ortalama olarak on yılda bir yapılan bir ankettir. 2015'te başlayan bütçe analizleri, Ocak 2017 tarihinde tüketici fiyatları endeksi olarak kullanmaya başladık. Bu rakamlar vatandaşın tüketim alışkanlıklarını endekse alındı. Endeksin üç yılık bir geçmişi var, eski değil." dedi.

18 personel her ay 641 iş yerinden ve 829 madde çeşidinden fiyat derlemektedir. Yani 7 bin 881 ürünün her ay fiyatı alınıyor ve analiz yapılıyor.

Halk bu zahmetli çalışmaları bilmiyor. Tamamen teknik veriler teknik çalışmalar ışığında ortaya çıkıyor. El yordamı ile yapılan bir iş olmadığı bilinmelidir.

Çıkan rakam sürekli eleştiriliyor bilinmelidir ki bu çalışma tamamen bilimsel yöntemlerle analiz ediliyor. Büyük emekler olduğunun tekrar altını çizmek isterim.”