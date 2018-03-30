6 yılda 124 böbrek nakli

Kıbrıs’ın güneyi, Avrupa içerisinde, ölümden sonra organ bağışı konusunda son sıralarda bulunmasına karşın canlıdan böbrek bağışında listenin üst sıralarında bulunduğu bildirildi.

Alithia’ya göre Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı, Organ Nakli Konseyi’nden edindiği verilere dayanarak, her yıl yaklaşık 2 bin 600 ölüm gerçekleştiğini ve bunların yaklaşık 25’inin potansiyel organ bağışçısı olduğunu açıkladı.

Gazete 2011 Şubatından 2017 yazına kadar 168 organ nakli gerçekleştirildiğini, bunlardan 44’ünün kadavradan böbrek, (bir de eşzamanlı böbrek ve pankreas) 124’ünün ise canlı vericiden böbrek nakli olduğunu yazdı.