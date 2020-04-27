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53 kişi yasağı ihlal etti

53 kişi yasağı ihlal etti

Polis, 26 -27 Nisan (06.00'ya kadar) tarihlerinde yaptığı denetimlerde 31 kişinin kısmi, 22 kişinin de tam sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini duyurdu.

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26 – 27 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında (dün), ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 31 kişinin kısmi, 22 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 53 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 5 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı tespit edildi.

Söz konusu kişiler tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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